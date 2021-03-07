Итоги опроса: самый надежный избиратель – это избиратель партии ШАС

Согласно предвыборному опросу, проведенному компанией "Маагар Мохот" под руководством профессора Ицхака Каца по заказу газеты "Исраэль а-Йом" и телеканала i24NEWS, самый надежный избиратель – это избиратель партии ШАС. 86% респондентов, готовых отдать свой голос ШАС, заявляют, что обязательно придут на избирательные участки 23 марта, в день выборов в Кнессет 24-го созыва.

Далее в "рейтинге надежности" идут: "Ликуд" – 79% избирателей этой партии обязуются проголосовать 23 марта, НДИ – 73%, "Авода" – 71%, "Кахоль Лаван" – 71%, "Еш Атид" – 71%, МЕРЕЦ – 71%, "А-Ционут а-Датит" – 69%, "Ямина" – 61%, Объединенный список – 60%, "Яадут а-Тора" – 59%, "Тиква Хадаша" – 52%, РААМ – 39%.

Как сообщалось ранее, тот же опрос показал, что у "Ликуда" – 29 мандатов, у "Еш Атид" – 17 мандатов, у "Тиква Хадаша" – 11 мандатов, у "Ямина" и общего списка арабских партий – по 10 мандатов, ШАС – 8 мандатов, НДИ и "Яадут а-Тора" – по 7 мандатов. В нижней части гонки – пять партий, которые балансируют на грани и рискуют не пройти в Кнессет. Партия "Кахоль Лаван" Бени Ганца пока-что набирает 5 мандатов, "Авода" и МЕРЕЦ на сей раз оказались у нижней границы вместе, набирая по 4 мандата. Столько же – у "Ционут Датит" и у партии РААМ, которая в этом опросе сумела преодолеть барьер.

В пятницу, 5 марта, был опубликован опрос газеты "Маарив", согласно которому "Ликуд" набирает 27 мандатов, "Еш Атид" под руководством Яира Лапида набирает 20 мандатов, "Тиква Хадаша" под руководством Гидеона Саара – 12, "Ямина" под руководством Нафтали Беннета – 12, "Наш дом Израиль" под руководством Авигдора Либермана – 9, Объединенный список – 8, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода" – 5, "Кахоль Лаван" – 4, "А-Ционут а-датит" – 4, МЕРЕЦ – 4. РААМ и прочие партии не преодолевают электоральный барьер.

4 марта были опубликованы результаты опроса телеканала "Кан-1". По данным этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 29 мандатов, оставаясь самой большой парламентской фракцией. При этом партия "Еш Атид" отстает от лидера всего на девять голосов (20 мандатов). У партии Гидеона Саара "Тиква Хадаша" – 12, "Ямина" – 11, Объединенный список – 8, у ШАС и "Яадут а-Тора" – по 7 мандатов. Партия Авигдора Либермана "Наш дом Израиль" получила бы 7 мест в Кнессете. У партии "Авода" – 6. "Кахоль Лаван", согласно данным опроса, получила бы 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4. Не проходит электоральный барьер партия МЕРЕЦ, а ее место в Кнессете занимает арабская партия РААМ во главе с Мансуром Аббасом.