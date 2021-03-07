Начался третий этап ослабления карантина в Израиле

Утром в воскресенье, 7 марта, вступил в силу план третьего этапа ослабления карантина, утвержденный накануне правительством Израиля.

В "зеленых", "желтых" и "оранжевых" населенных пунктах в школы возвращаются учащиеся классов "заин" –"йуд". То есть фактически вся система образования (за исключением "красных" населенных пунктов) начинает работать в полном объеме при условии соблюдения основных карантинных требований (защитные маски и социальная дистанция).

Скопление людей



Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно).

Размер штрафа за отказ выполнить требование сотрудника полиции разойтись составит 1000 шекелей.

Посещение мест, не требующих наличия "зеленого паспорта"



В магазинах, торговых центрах и на рынках, открытых для всех, будет действовать ограничение: один человек на 15 кв.м. Владельцы магазинов обязаны назначить "распорядителей", которые будут следить за порядком и соблюдением этой нормы.

На территории торговых предприятий запрещено открывать кафе, устанавливать столики и стулья, продавать еду и напитки.

Кроме магазинов, также возобновят работу прачечные, мастерские. Банки и почтовые отделения смогут возобновить прием клиентов для оказания услуг, которые требуют личного присутствия гражданина. При этом должны соблюдаться все требования "фиолетового сертификата" о соблюдении социальной дистанции и правил гигиены.

Штрафы в местах, открытых для обладателей "зеленых паспортов"



Обладатели "зеленых паспортов" будут обязаны носить защитные маски также в местах, открытых только для тех, кто привился или переболел коронавирусом, – учреждениях культуры, стадионах, спортивных залах.

Владелец места отвечает за проверку наличия у посетителей "зеленых паспортов". Штраф за нарушение составит от 5000 до 10000 шекелей.

Штраф за посещение мест, открытых только для обладателей "зеленых паспортов", лицом, не сделавшим прививку и не переболевшим коронавирусом, составит 1000 шекелей.

Кинотеатры, театры, культурные центры



Разрешена продажа только сидячих мест. На территории запрещена продажа еды и напитков. Билеты должны продаваться только по телефону или через интернет. В зале могут находиться на более 300 зрителей, на открытом воздухе при организации "капсул" – до 500.

Рестораны



В помещения смогут заходить лишь обладатели "зеленого паспорта". В зале смогут находиться одновременно не более 100 человек, а занятость помещения не будет превышать 75%. За столиками на улице смогут сидеть все желающие, но расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а на территории кафе или ресторана смогут находиться не более ста человек.

Стадионы



Продажа билетов должны осуществляться по телефону или через интернет. Разрешена продажа только сидячих мест.

На открытом воздухе зрители должны размещаться в "капсулах" по 20 человек.

Заполненность места может быть не более 75% от количества мест.

Разрешено проведение предвыборных мероприятий, при организации которых должны соблюдаться правила, установленные для стадионов.

Гостиницы



Гостиницы будут открыты для обладателей "зеленых паспортов". Несовершеннолетним для размещения в гостинице потребуется пройти тест на коронавирус. Рестораны при гостиницах будут работать в соответствии с правилами "фиолетового сертификата".

Музеи



Билеты должны приобретаться заранее через интернет или по телефону. Для музеев площадью более 150 кв.м. на каждого посетителя должно приходиться не менее 15 кв. м. Для небольших музеев – 7 кв.м на посетителя.

Спортзалы



Должно соблюдаться расстояние 1,5-2 метра между занимающимися. Тренажеры должны быть установлены друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра. Посетители должны регистрироваться заранее.

Бассейны и миквы



Будут работать в соответствии с "зеленым сертификатом". Запрещена продажа еды и напитков. На территории рядом с бассейном не должно быть столиков для пикника. Запрещена работа саун и джакузи.

Аэропорт Бен Гурион также возобновит работу. Люди, получившие две прививки от коронавируса или переболевшие им, смогут свободно вылетать из Израиля. В страну смогут въезжать на первом этапе до 1000 человек в день, а позднее планируется увеличить это число до 3000 в день. В Израиль смогут приезжать люди из Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Лондона. Позднее планируется принимать людей, прилетевших из Киева, Гонконга и Торонто.

Увеличена квота на въезд в Израиль – пока до 1000 человек в сутки. Ожидается, что со следующей недели квоту увеличат до 3000 человек в сутки. Рейсы будут осуществляться из четырех городов – Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Киева.

Согласно решению правительства, вернувшиеся из-за границы граждане Израиля должны будут предъявить результаты проверки на коронавирус перед посадкой в самолет и в Израиле. Вакцинированные или переболевшие граждане по прилете будут освобождены от карантина, остальные будут направляться в карантин в отелях или дома (если согласятся на мониторинг с использованием электронных средств).

Надзор за соблюдением домашнего карантина поручен полиции. Для этого полиции приданы 660 инспекторов из числа госслужащих. Также будет продолжаться продвижение реализации технологических методов надзора за соблюдением карантина, включая электронные браслеты, включая продвижение соответствующего законодательства. Будет рассмотрено предложение полиции увеличить штраф за нарушение карантина с 5000 шекелей до 10000 шекелей.

Гражданам Израиля, получившим две порции вакцины или переболевших, разрешено вылетать за границу без ограничений, с учетом объема рейсов, устанавливаемого министерствами транспорта и здравоохранения. Просьбы непривитых граждан покинуть пределы страны будет рассматривать комиссия минтранса по исключительным случаям. Комиссия по рассмотрению запросов на прилет и на вылет от иностранных граждан продолжит работать под эгидой МВД.

Министерства транспорта, здравоохранения и туризма проведут подготовительную работу к приему иностранных туристов, прошедших вакцинацию.