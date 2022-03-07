Премьер-министр Беннет: "Израиль сфокусирует свои усилия прежде всего на еврейских беженцах"

Премьер-министр Нафтали Беннет в понедельник, 7 марта, принял участие в заседании межминистерской комиссии по алие и интеграции по вопросу о репатриации в Израиль на фоне войны в Украине.

"Последствия войны коснулись и нас. К настоящему моменту Израиль принял сотни беженцев. Часть из них евреи, большая часть – нет. Естественно, что государство Израиль сфокусирует свои усилия в первую очередь на еврейских беженцах. Государство Израиль было создано, как самое безопасное на земле место для евреев. Это основа нашего предназначения", – сказал премьер-министр.

"Государство Израиль – это убежище для евреев, оказавшихся в беде. Это наша миссия. Мы не первый раз с ней сталкиваемся. Нам удавалось с ней справиться в прошлом, удастся и на сей раз", – добавил глава правительства.

Беннет также подчеркнул: "Недопустимо, чтобы наша бюрократия чинила им препятствия. Нам нужно суметь свернуть горы и сократить бюрократию, чтобы выполнить эту историческую задачу".

Глава правительства заявил, что для облегчения процесса репатриации нужно упростить процесс подачи документов на местах и уделить особое внимание интеграции репатриантов в Израиле. "Речь обо всех аспектах: жилье, образовании, трудоустройстве", – уточнил Беннет.

Напомним, накануне премьер-министр Нафтали Беннет вернулся в Израиль после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Выступая на заседании правительства, Беннет сказал, что не может вдаваться в подробности, но "оказывает посильную помощь в переговорах между сторонами".