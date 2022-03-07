Как действуют "Израильские друзья Украины". Интервью

С началом российского вторжения в Украину в Израиле стихийно возникло мощное движение помощи украинцам. Самая известная организация, действующая в этой сфере – "Израильские друзья Украины", тесно сотрудничающие с украинским посольством. Организация возникла еще в 2014 году – ее костяком стали волонтеры, помогавшие раненым с Майдана, проходившим лечение в Израиле. О том, как "Израильские друзья Украины" действуют сейчас, нам рассказала куратор волонтерского движения Эмилия Марголина.

Беседовал Павел Вигдорчик.

Как организована ваша помощь?

Министерство обороны Украины через посольство Украины в Израиле, с которым мы работаем бок о бок не первый год, направило официальный запрос, в котором сообщало, что требуется. Мы взялись его обеспечить. И дальше все происходило стихийно: буквально за два дня образовалась система по всей стране, в каждом регионе есть свой координатор, который собирает гуманитарную помощь, координаторы, которым можно привести вещи, есть и в городах.

Что требуется в первую очередь?

Медицинское оборудование: кровоостанавливающие повязки, шприцы, вещи, необходимые в полевой медицине, носилки, спальные мешки.

Вы ожидаете, что вам это привезут, или что будут денежные пожертвования, и вы это купите сами?

Мы предоставляем несколько возможностей. Они могут по списку привезти тот или иной товар и привезти нам на пункт сбора. Можно сделать пожертвование на счет нашей организации, и средства пойдут, в частности, на закупку израильских бандажей, которые уже зарекомендовали себя как незаменимая вещь при ранениях. Еще одна опция – мы договорились с МАДА – израильской службой Скорой помощи. Они предоставили нам возможность делать медицинские заказы напрямую у них… Это вещи, которые бывает не так просто купить в обычной аптеке, а они это делают. Можно осуществить заказ по телефону, и они сами доставят заказ на наш склад.

Насколько широко охвачен Израиль вашими координаторами?

У нас есть пять регионов: Север, Юг, Центр, Иерусалим, Эйлат. Список координаторов есть на нашей странице – как и список того, что необходимо. Очень важно, чтобы это были вещи именно из списка. Прием может вестись на складе или в квартире. Пожертвованное свозится сначала на региональный, а оттуда на центральный склад. Отсюда вещи отправляются в аэропорт.

Как эти грузы попадают в страну, где идут военные действия?

В связи с тем, что это официальный запрос, переданный на государственном уровне, получение груза и его распределение соответственно нуждам вооруженных сил Украины осуществляется украинской стороной. Самолет прибывает в Польшу. Это все выгружается в ангаре, где оборудован огромный склад. Для грузов обеспечивается "зеленый коридор", по которому они попадают в Украину.

Мы помогаем и гражданскому населению, просто запрос от вооруженных сил был первым, что мы получили. Но мы также получаем сотни сообщений, запросов от волонтеров из Украины, от израильтян, у которых там брат, сестра, родители. Людям не хватает продуктов, лекарств. Мы будем над этим работать, будем составлять списки, пытаться доставить помощь в горячие точки, хотя эта логистика значительно сложнее.

Я и сам получаю множество обращений от людей, которые хотят помочь не военным, а мирным жителям, прежде всего старикам и детям. Что можно сделать?

Я еще просто не упомянула об этом, но в нашем списке есть товары и для детей, прежде всего для малышей до трех лет, для детских домов. К сожалению, есть уже дети, осиротевшие в эту войну. Нам привозят подгузники, сухое питание для младенцев. Так что мы будем направлять помощь и на нужды гражданского населения, доставлять их в те точки, где это необходимо.

В чем выражается ваше сотрудничество с посольством Украины?

Мы работаем с посольством много лет, практически с момента основания нашей организации. Работаем бок о бок во многих наших проектах. В данном случае очень важна логистика: таможня, официальные разрешения. Этим занимается посольство. Они предоставляют нам помещение: наша центральная точка сбора – украинский культурный центр в Тель-Авиве. Такое сотрудничество очень эффективно. У нас есть большая сеть волонтеров, опыт. Посольство занимается решением дипломатических вопросов.

Кто становится вашими волонтерами?

Вообще, много обращений на иврите от людей, желающих не просто пожертвовать – упаковывать, сортировать, просто что-то делать. Мне легко понять выходцев из Украины: у многих у нас семьи… У меня в Киеве родители, все переживают за близких, хочется что-то делать, потому просто не можешь сидеть и ничего не делать. А у них нет таких веских причин, но есть огромное желание помогать. К нам обращаются из муниципалитетов, предлагают помощь, например, помещения.

Если честно, не припомню, чтобы событие, которое происходит не в Израиле, вызывало такой общенародный отклик.

Если честно, я тоже очень впечатлена. Все внимание людей обращено туда. Все знают, что происходит. Если раньше спрашивали "Украина – это в России?", сейчас таких вопросов возникать не будет. Меня переполняет чувство благодарности к людям, которые приходят, помогают, делают больше, чем кажется возможным. Давайте не забывать о самых главных ценностях. Это событие должно напомнить многим людям на планете, что материальные ценности – не все. Мы должны заботиться друг о друге, думать о том, как важен мир.

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