Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
19 - 25°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2021 г., 21:39

Беспорядки на Храмовой горе. Пострадали шестеро полицейских и более 50 мусульман

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Беспорядки на Храмовой горе; пострадали трое полицейских Беспорядки на Храмовой горе Беспорядки на Храмовой горе

В пятницу, 7 мая, вечером, на Храмовой горе начались столкновения между сотнями мусульман и сотрудниками полиции. Арабы забрасывали сотрудников полиции камнями, петардами, бутылками, в результате чего шестеро полицейских получили травмы; им потребовалась медицинская помощь, состояние одного из пострадавших – средней тяжести, остальных – легкое.

По данным службы скорой помощи "Красный полумесяц", также пострадали 53 мусульманина. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и легком.

На место прибыл начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман. Приблизительно к 21:00 полиции и МАГАВ удалось ненадолго восстановить общественный порядок на территории Храмовой горы, однако уже к 22:00 столкновения возобновились.

Чтобы локализовать беспорядки и предотвратить столкновения, полиция приняла решение перекрыть доступ мусульман на Храмовую гору, а также отключить трансляцию происходящего в мечети Аль-Акса. Полковник Турджеман заявил, что полиция будет жестко реагировать на любые насильственные действия и попытки причинить ущерб ее сотрудникам.

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) возложил ответственность за происходящее на Храмовой горе и Восточном Иерусалиме на израильские власти, заявив, что "приветствует верность палестинского народа своим принципам и его готовность защищать святые для мусульман места".

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что "Израиль заплатит высокую цену за нарушение права палестинцев молиться в мечети Аль-Акса".


Генеральный секретарь группировки "Исламский джихад" Зияд аль-Нахла заявил, что "невозможно молчать о том, что происходит в Иерусалиме, враг должен ждать нашего ответа на происходящее в любой момент".

Отметим, что примерно в эти же часы вспыхнули беспорядки в иерусалимском районе Шейх Джарах. После того, как демонстранты начали швырять в полицейских камни, полиция была вынуждена прибегнуть к мерам для разгона толпы. Были задержаны двое участников волнений, подозреваемых в организации беспорядков и метании камней.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция использовала для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, а также утверждает, что "в беспорядках принимали участие евреи-поселенцы, которые были вооружены".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 07 мая 2021
Аббас возложил ответственность на Израиль за происходящее на Храмовой горе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 07 мая 2021
Насралла призвал террористические группировки Газы "отметить День Иерусалима ракетами"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 мая 2021
Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах; двое зачинщиков задержаны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 мая 2021
Пресс-служба полиции: после окончания пятничной молитвы на Храмовой горе инцидентов не было
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:39 Беспорядки на Храмовой горе. Пострадали шестеро полицейских и более 50 мусульман
20:48 МАГАВ и ЦАХАЛ осуществили совместные действия на территории деревни Шуэйкэ. ВИДЕО
20:21 Машина службы "Красный полумесяц" перевернулась на шоссе 60; тяжело травмирован ребенок
17:57 Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах; двое зачинщиков задержаны
17:19 ШАБАК: террористы, нейтрализованные на КПП "Салем", планировали теракт в центре Израиля
16:29 На границе с сектором Газы из-за "огненных шаров" вспыхнули не менее семи пожаров
15:53 Пресс-служба полиции: после окончания пятничной молитвы на Храмовой горе инцидентов не было
14:20 Глава "Сохнута" и глава МИД РФ обсудили рост "сетевого антисемитизма"
13:53 Состоялась очередная телефонная беседа Нетаниягу и Путина, обсудили "север"
13:35 "Огненный террор" из Газы: пожары в лесу около кибуца Беэри
Загрузка...