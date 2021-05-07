Беспорядки на Храмовой горе. Пострадали шестеро полицейских и более 50 мусульман

В пятницу, 7 мая, вечером, на Храмовой горе начались столкновения между сотнями мусульман и сотрудниками полиции. Арабы забрасывали сотрудников полиции камнями, петардами, бутылками, в результате чего шестеро полицейских получили травмы; им потребовалась медицинская помощь, состояние одного из пострадавших – средней тяжести, остальных – легкое.

По данным службы скорой помощи "Красный полумесяц", также пострадали 53 мусульманина. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и легком.

На место прибыл начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман. Приблизительно к 21:00 полиции и МАГАВ удалось ненадолго восстановить общественный порядок на территории Храмовой горы, однако уже к 22:00 столкновения возобновились.

Чтобы локализовать беспорядки и предотвратить столкновения, полиция приняла решение перекрыть доступ мусульман на Храмовую гору, а также отключить трансляцию происходящего в мечети Аль-Акса. Полковник Турджеман заявил, что полиция будет жестко реагировать на любые насильственные действия и попытки причинить ущерб ее сотрудникам.

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) возложил ответственность за происходящее на Храмовой горе и Восточном Иерусалиме на израильские власти, заявив, что "приветствует верность палестинского народа своим принципам и его готовность защищать святые для мусульман места".

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что "Израиль заплатит высокую цену за нарушение права палестинцев молиться в мечети Аль-Акса".

Генеральный секретарь группировки "Исламский джихад" Зияд аль-Нахла заявил, что "невозможно молчать о том, что происходит в Иерусалиме, враг должен ждать нашего ответа на происходящее в любой момент".

Отметим, что примерно в эти же часы вспыхнули беспорядки в иерусалимском районе Шейх Джарах. После того, как демонстранты начали швырять в полицейских камни, полиция была вынуждена прибегнуть к мерам для разгона толпы. Были задержаны двое участников волнений, подозреваемых в организации беспорядков и метании камней.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что полиция использовала для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, а также утверждает, что "в беспорядках принимали участие евреи-поселенцы, которые были вооружены".