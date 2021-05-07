Провал Нетаниягу, трудности Беннета и 28 дней Лапида. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

4 мая за две минуты до полуночи пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаниягу направила официальное сообщение в канцелярию президента Ривлина. "В связи с тем, что премьер-министру не удалось сформировать коалицию, он возвращает мандат президенту", – в частности говорилось в этом сообщении. Очень может быть, что со временем этот момент войдет в историю, как завершение эпохи Биньямина Нетаниягу в израильской политике. На данный момент очевидно одно: премьер-министр, маэстро израильской политики, в четвертый раз подряд не смог воспользоваться полученным мандатом и сформировать правительство. "King Биби уже не король", – сказал в эфире "Кан РЭКА" политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Ариэль Каана. "Он ранен, кровоточит, и даже если каким-то чудом спасется и останется у власти, всем очевидно, что его статус, авторитет и политическая хватка уже совсем не те", – добавил он.

Сам факт того, что Нетаниягу не сумел сформировать правительство, еще ни о чем не говорит. Это не удавалось ему и в мае 2019, и в октябре 2019, да и в апреле 2020 удалось лишь благодаря непостижимому решению Бени Ганца. Однако причины, которые на сей раз не позволили Нетаниягу добиться желаемого, а также конструкция, образовавшаяся после выборов в Кнессет 24-го созыва, свидетельствуют о том, что на сей раз для премьер-министра всё иначе.

За 28 дней премьер-министр прошел всеми возможными тропинками, пытаясь выйти к тому месту, где таится заветный клад под названием "коалиция", но всякий раз упирался в тупик. От "правительства ротации больше не будет" до предложения ротации Беннету, Ганцу, Саару. От отрицания самой идеи создания коалиции при поддержке РААМ до попытки всеми силами убедить Бецалеля Смотрича на такую коалицию согласиться. От презрительного "Шаша-Пака" по адресу Ифат Шаши Битон до предложения присоединиться к коалциии.

Очень быстро стало ясно, что о вето на создание ротационного правительства можно забыть. По мере приближения к дате истечения срока действия мандата звучали одно за другим новые предложения. Их получили Саар, Ганц, Беннет. Причем не просто предложения. Глава правительства готов был уступить каждому из них место первого в ротации. Именно этого требовали от него Бени Ганц и Яир Лапид после сентябрьских выборов. Тогда Нетаниягу ни под каким видом не было готов согласиться на это требование. Сейчас Нетаниягу готов был предложить ротацию почти любому. Никто не согласился.

Несмотря на то, что все внимание было приковано к Нафтали Беннету, главной фигурой при попытках сформировать коалицию был Гидеон Саар. Без "Тиква Хадаша" согласие Беннета поддержать Нетаниягу не имело практического значения, ибо давало блоку премьера лишь 59 мандатов. Саар же со своей стороны не сделал и намека на готовность к какому-либо компромиссу. Публикации, согласно которым велись переговоры между представителями Саара и Нетаниягу, судя по всему, сильно преувеличены. Если контакты и имели место, то не дошли до обмена конкретными предложениями. Саар не готов даже минуту находиться с одном правительстве с Нетаниягу. Формулы, которая позволяла бы развести этих двух политиков в одном правительстве, не нашлось.

Больше всего усилий Нетаниягу прикладывал в отношении Бецалеля Смотрича, пытаясь уговорить главу "Ционут Датит" согласиться на коалицию при поддержке РААМ. В последние дни перед истечением срока действия мандата Смотрич встречался с ведущими раввинами религиозного сионизма. Однако если Нетаниягу рассчитывал, что раввины (как обычно) призовут политиков национально религиозного лагеря сделать всё для формирования коалиции, случилось обратное. Раввин Хаим Друкман, вероятно наиболее влиятельный из раввинов национально-религиозного лагеря, не только не одобрил возможность союза с РААМ, но и фактически запретил такой шаг. Аналогичного мнения придерживалось большинство раввинов, и лишь раввин Тау (духовный лидер партии "Ноам") согласился помочь Нетаниягу и дал согласие на союз с РААМ. Интересно, что взамен он попросил, если верить газете "Едиот Ахронот", ограничить число евреев, поднимающихся на Храмовую гору. Раввин Тау считает такое паломничество нарушением законов Торы, и Нетаниягу согласился пойти навстречу просьбе раввина. Как бы то ни было, Смотрич ни на какие компромиссы не согласился.

Нафтали Беннет отказался дать премьер-министру гарантии, что он не присоединится к блоку его противников. Еще за несколько часов до катастрофы на горе Мерон, ожидалось, что Беннет в ближайшие дни объявит о своих намерениях. Гибель 45 человек и траур в связи с этим заморозили коалиционные переговоры. Но дело не только в трауре. За день до катастрофы на Мероне Нафтали Беннет получил результаты внутреннего опроса, свидетельствовавшие о том, что в случае формирования коалиции Беннет-Лапид при участии центристских и левых партий, "Ямина" теряет 50% избирателей. Более всего в этот момент Беннет хотел, чтобы Нетаниягу сумел уговорить Смотрича или Саара пойти на сотрудничество. Это освободило бы Беннета от необходимости решать ту дилемму, о которой сказала Айелет Шакед в записях, опубликованных Амитом Сегалем: идти ли на союз с центристами и левыми или воздержаться от этого шага.

О последних часах перед истечением срока действия мандата Нетаниягу будут говорить еще долго. От намерения Нетаниягу привести к присяге правительство меньшинства – "Пусть Смотрич и Беннет голосуют против правого правительства у всех на глазах", – заявляли в окружении Нетаниягу до вопроса о том, кого порекомендовать президенту, когда действие мандата закончится. Почти все, кто имели возможность беседовать в те часы с Нетаниягу, советовали ему порекомендовать Беннета. Это оставило бы открытым окно для переговоров, позволило бы продолжение контактов между "Ликудом" и "Яминой". Нетаниягу одно время склонялся к тому, чтобы принять этот совет, затем резко изменил свое мнение. "Рекомендация только в обмен на обещание Беннета не создавать левое правительство", – заявили в окружении премьер-министра. Это требование, фактически означало: "Гарантируй, что не пойдешь в коалицию с Лапидом". Беннет отказался давать какие-либо гарантии, и блок "Ликуда" порекомендовал президенту вернуть мандат Кнессету. Эта рекомендация является декларацией о стремлении к пятым выборам. Если бы мандат вернулся к Кнессету, шансы Лапида и Беннета сформировать коалицию заметно сократились бы, так как это означало бы, что кандидату необходима подпись, активная рекомендация 61 депутата. Мансур Аббас и партия РААМ во время повторных рекомендаций у президента не порекомендовали никого и вероятнее всего поступили бы так же, если бы мандат вернулся к Кнессету.

В политических кругах есть те, кто называют иную причину того, что Беннет не получил рекомендацию "Ликуда". По некоторым сведениям, Нетаниягу отказал Беннету в рекомендации из-за все той же записи разговоров Айелет Шакед с приближенными, точнее из-за той части, где бывшая глава минюста говорит о жене премьер-министра Саре Нетаниягу.

Несмотря на то, что формально в распоряжении Лапида есть 28 дней, на практике все решится гораздо быстрее. В блоке противников Нетаниягу понимают, что одновременно с их попытками создать коалицию, Нетаниягу действует не менее активно, чтобы помешать этому процессу. Депутат Кнессета Амихай Шикли ("Ямина") объявил накануне, что не проголосует за правительство Беннета-Лапида. 6 мая он внес разъяснение и заявил, что не только не проголосует за, но и проголосует против. Это означает, что блок противников Нетаниягу, даже если считать "Ямину" частью этого блока, сейчас опирается на 57 мандатов. Блок сторонников премьер-министра имеет 53 (учитывая депутата Шикли). 10 мандатов РААМ и Объединенного списка являются "неприсоединившимися", и Лапиду с Беннетом достаточно договориться с РААМ о том, что они не будут голосовать против приведения к присяге правительства, чтобы считать успех гарантированным.

Но арифметика и политика – разные дисциплины. В"Ямине" продолжают бушевать страсти, и не исключено, что Шикли не стал последним путчистом. Самого Беннета также занимает вопрос общественной легитимации. Дело не только в нарушении одного из обещаний, данных в ходе предвыборной кампании – не присоединяться к правительству, в котором Яир Лапид будет премьер-министром даже по ротации. Беннету крайне сложно объяснить своим избирателям решение присоединиться к коалиции с "Аводой", МЕРЕЦ при поддержке РААМ и, возможно, части Объединенного списка.

Эта проблема могла бы быть решена путем присоединения, по меньшей мере, одной ультраортодоксальной партии. 6 мая газета "А-Модиа", печатный орган "Агудат Исраэль", опубликовала статью с призывом присоединиться к правительству Беннета-Лапида. Министр строительства Яаков Лицман тут же разъяснил, что "речь идет об ошибке". "Эта публикация не отражает наших взглядов и намерений", – сказал он. В ШАС также заявляют, что не намерены присоединяться к правительству перемен.

Против присоединения ультраортодоксальных партий к коалиции выступает прежде всего "Наш дом Израиль". Но нельзя не обратить внимание на полное "радиомолчание" на волнах этой партии. Ее депутаты не дают интервью и не высказываются о ходе коалиционных переговоров. Означает ли это, что НДИ пойдут на тот или иной компромисс? Не исключено.

Лапид и Беннет выступают с решительными заявлениями о твердом намерении сформировать правительство. В окружении главы "Ямины" убеждены, что если правительство будет создано, будет функционировать и сможет добиться успеха, прежде всего в экономической сфере, критика утихнет сама собой. Яир Лапид говорит о необходимости фокусироваться на объединяющем, а не разделяющем.

Представители "Аводы" и МЕРЕЦ не скрывают, что готовы "зажать нос" ради главной цели – устранения премьер-министра Биньямина Нетаниягу. И, тем не менее, не исключено, что речь идет о тех самых благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад. Почти ничего общего нет между Айелет Шакед и Тамар Зандберг, между Нафтали Беннетом и Ницаном Горовицем. Несмотря на заявления о готовности оставить в стороне идеологические вопросы, Его величество реальность не позволит уйти от них. Беспорядки в Шейх Джарахе, напряженность в Газе, Гаагский трибунал, закон о призыве. Всё это темы, от которых нельзя будет уйти, и непонятно, как такое разнородное правительство будет функционировать, даже если его удастся создать.