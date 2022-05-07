Мансур Аббас рассказал о координации шагов с королем Иордании

7 мая глава партии РААМ Мансур Аббас заявил,что требования его партии в отношении ситуации на Храмовой горе продиктованы королем Иордании Абдаллой II.

По словам Аббаса, две недели назад он встречался с королем Иордании, которого назвал обладателем полномочий, касающихся святых мест в Иерусалиме. Позиция короля Иордании была сформулирована и передана премьер-министру Нафтали Беннету и сменному премьер-министру Яиру Лапиду в качестве позиции партии РААМ. По словам Аббаса, изменение этой позиции возможно только с согласия иорданского монарха.