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NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2022 г., 22:44

Мансур Аббас рассказал о координации шагов с королем Иордании

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Мансур Аббас рассказал о координации шагов с королем Иордании

7 мая глава партии РААМ Мансур Аббас заявил,что требования его партии в отношении ситуации на Храмовой горе продиктованы королем Иордании Абдаллой II.

По словам Аббаса, две недели назад он встречался с королем Иордании, которого назвал обладателем полномочий, касающихся святых мест в Иерусалиме. Позиция короля Иордании была сформулирована и передана премьер-министру Нафтали Беннету и сменному премьер-министру Яиру Лапиду в качестве позиции партии РААМ. По словам Аббаса, изменение этой позиции возможно только с согласия иорданского монарха.

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