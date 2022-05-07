Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2022 г., 07:19

ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего Йегуду Диментмана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего Йегуду Диментмана

Инженерные силы ЦАХАЛа снесли в деревне Ас-Силат Аль-Харития (около Дженина) этаж дома, в котором проживал Амар Джарадат, причастный к убийству израильтянина Йегуды Диментмана.

Напомним, что 14 февраля там же был частично разрушен дом террориста Махмуда Джарадата, также причастного к убийству Диментмана.

16 декабря 2021 года в районе бывшего еврейского поселка Хомеш (северная Самария) был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон, и еще двое израильтян были ранены. Позже были задержаны четверо подозреваемых в совершении этого теракта, жители арабской деревни Ас-Силат аль-Харатия (около 10 км к северо-западу от Дженина). Имена некоторых задержанных, из клана Джарадат, были опубликованы, их жилища были подготовлены к сносу. Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 марта 2022
Подписан приказ о сносе этажа дома еще одного убийцы Йегуды Диментмана
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 февраля 2022
Около Дженина частично разрушен дом террориста, убившего Йегуду Диментмана: ранен военнослужащий, убит местный житель

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:19 ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего Йегуду Диментмана
05:22 Прогноз погоды на 7 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность
01:53 В Кирьят-Ате убита женщина, задержан ее сын
23:52 В результате аварии на шоссе 1 погиб мотоциклист
23:35 ДТП в Негеве; тяжелые травмы получил молодой мужчина
20:34 Пресс-служба полиции: продолжается розыск террористов, осуществивших теракт в Эльаде. ВИДЕО
19:53 Разрешено к публикации: один из погибших в Эльаде – израильтянин, отвезший террористов к месту теракта
17:40 Мужчина доставлен в больницу "Зив" из-за аллергической реакции на пчелиный укус
16:52 Папа Римский отменил запланированный визит в Израиль
16:26 Главный раввин Израиля посоветовал людям, имеющим оружие, приносить его в синагогу
Загрузка...