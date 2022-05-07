ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего Йегуду Диментмана

Инженерные силы ЦАХАЛа снесли в деревне Ас-Силат Аль-Харития (около Дженина) этаж дома, в котором проживал Амар Джарадат, причастный к убийству израильтянина Йегуды Диментмана.

Напомним, что 14 февраля там же был частично разрушен дом террориста Махмуда Джарадата, также причастного к убийству Диментмана.

16 декабря 2021 года в районе бывшего еврейского поселка Хомеш (северная Самария) был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон, и еще двое израильтян были ранены. Позже были задержаны четверо подозреваемых в совершении этого теракта, жители арабской деревни Ас-Силат аль-Харатия (около 10 км к северо-западу от Дженина). Имена некоторых задержанных, из клана Джарадат, были опубликованы, их жилища были подготовлены к сносу. Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".