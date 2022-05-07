Либерман: "16 июня правительство проголосует за бюджет"

Министр финансов Авигдор Либерман заявил в интервью телеканалу "Кешет", что 16 июня правительство проголосует за проект государственного бюджета на 2023 год.

"Вскоре после этого, мы начнем голосование в Кнессете с целью скорейшего утверждения бюджета. Я полагаю, что депутаты не захотят идти на роспуск Кнессета, и мы найдем большинство для утверждения бюджета", - заявил Либерман. Он добавил, что по его мнению, летняя сессия Кнессета, которая открывается 9 мая, не станет последней.

"Да, в нынешних условиях, когда у нас есть лишь 60 мандатов, будет гораздо сложнее действовать, чем раньше, но законы, не требующие 61 голоса, мы сумеем провести", - сказал глава НДИ.