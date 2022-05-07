Иерусалим:
10 - 20°
Тель-Авив:
17 - 21°
Эйлат:
17 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2022 г., 21:34

Либерман: "16 июня правительство проголосует за бюджет"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Либерман: "16 июня правительство проголосует за бюджет"

Министр финансов Авигдор Либерман заявил в интервью телеканалу "Кешет", что 16 июня правительство проголосует за проект государственного бюджета на 2023 год.

"Вскоре после этого, мы начнем голосование в Кнессете с целью скорейшего утверждения бюджета. Я полагаю, что депутаты не захотят идти на роспуск Кнессета, и мы найдем большинство для утверждения бюджета", - заявил Либерман. Он добавил, что по его мнению, летняя сессия Кнессета, которая открывается 9 мая, не станет последней.

"Да, в нынешних условиях, когда у нас есть лишь 60 мандатов, будет гораздо сложнее действовать, чем раньше, но законы, не требующие 61 голоса, мы сумеем провести", - сказал глава НДИ.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:57 Семьям террористов, застреливших Вячеслава Голева, сообщено о намерении разрушить их дома
21:34 Либерман: "16 июня правительство проголосует за бюджет"
21:11 Араб из Иерусалима задержан за насильственные действия и осквернение флага Израиля
20:46 ДТП на шоссе 44; автомобиль насмерть сбил велосипедиста
19:49 Стрельба на железнодорожной станции в Рош а-Айне; двое раненых
19:08 На шоссе 75 автомобиль врезался в дорожное ограждение, водитель травмирован
18:54 Полиция просит население воздержаться от пеших прогулок в окрестностях Эльада
15:11 Израильские силы безопасности продолжают розыск террористов, осуществивших теракт в Эльаде
13:20 На шоссе 44 в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 27-летний мотоциклист
07:19 ЦАХАЛ разрушил дом террориста, убившего Йегуду Диментмана
Загрузка...