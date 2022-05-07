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NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2022 г., 05:22

Прогноз погоды на 7 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность

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Прогноз погоды на 7 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 7 мая, температура будет немного выше, чем вчера. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на севере.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-21, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 17-29, в Беэр-Шеве – 12-24, в Мицпе-Рамоне – 9-18, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-22, в Ариэле – 11-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-26, на Голанских высотах – 11-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 60-120 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник температура повысится.

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