Полиция просит население воздержаться от пеших прогулок в окрестностях Эльада; дороги в этом районе перекрыты для движения транспорта. Эти меры объясняются тем, что в этом районе ведется интенсивный поиск террористов, 5 мая осуществивших теракт в центре Эльада.

Вертолеты и БПЛА, осматривая территорию сверху, передают данные службам безопасности в режиме онлайн, чтобы выявить подозрительные перемещения и направить туда военнослужащих и полицию.