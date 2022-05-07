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NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2022 г., 18:54

Полиция просит население воздержаться от пеших прогулок в окрестностях Эльада

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Полиция просит население воздержаться от пеших прогулок в окрестностях Эльада; дороги в этом районе перекрыты для движения транспорта. Эти меры объясняются тем, что в этом районе ведется интенсивный поиск террористов, 5 мая осуществивших теракт в центре Эльада.


Вертолеты и БПЛА, осматривая территорию сверху, передают данные службам безопасности в режиме онлайн, чтобы выявить подозрительные перемещения и направить туда военнослужащих и полицию.

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