Полиция просит население воздержаться от пеших прогулок в окрестностях Эльада
Полиция просит население воздержаться от пеших прогулок в окрестностях Эльада; дороги в этом районе перекрыты для движения транспорта. Эти меры объясняются тем, что в этом районе ведется интенсивный поиск террористов, 5 мая осуществивших теракт в центре Эльада.
Вертолеты и БПЛА, осматривая территорию сверху, передают данные службам безопасности в режиме онлайн, чтобы выявить подозрительные перемещения и направить туда военнослужащих и полицию.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день