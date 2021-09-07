ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

Поздно вечером 6 сентября и в ночь на 7 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС на территории сектора Газы. Атака была осуществлена в ответ на "огненный террор".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что израильские ВВС атаковали ракетную установку террористов ХАМАСа и военный комплекс в Хан-Юнисе, где находится бетонный завод, который использовался для строительства террористических туннелей.

Военный комплекс располагался в жилом районе недалеко от культурных объектов и мечетей, отмечает армейская пресс-служба. Подчеркивается, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в районах проживания гражданского населения в секторе Газы.

ЦАХАЛ возлагает ответственность на ХАМАС за любые враждебные действия против Израиля.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что были атакованы два "объекта сопротивления" к западу от Хан-Юниса в южной части сектора Газы, а затем был нанесен удар по цели в "Аль-Кадисии". Сведений об убитых или раненых не поступало.

Safa сообщает, что боевики ХАМАСа в северной части сектора Газы обстреливали израильские самолеты из зенитных установок.