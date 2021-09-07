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NEWSru.co.il :: В Израиле7 сентября 2021 г., 13:29

Хакер объявил о похищении личных данных 7 миллионов израильтян

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Хакер объявил о похищении личных данных 7 миллионов израильтян

Хакер, именующий себя SangKancil, утверждает, что ему удалось похитить личные данные примерно 7 миллионов израильских граждан, взломав базу сайта CITY4U, с которым сотрудничают муниципалитеты и местные советы.

Речь идет об удостоверениях личности, водительских правах, налоговых декларациях, уведомлениях о штрафах, справках о платежах за образование, воду, стоянки и других документах.

SangKancil утверждает, что похищенная им база актуальна на 2021 год. Но редакция сайта geektime.co.il по результатам первоначального анализа пришла к выводу, что многие открытые данные устарели (старые страховые полисы, просроченные водительские права и др.) Однако среди похищенного есть фотографии с удостоверений личности, приложения (вкладыши) к таким документам и идентификаторы, используемые министерством внутренних дел и другими ведомствами.


Похищенные данные предлагаются к продаже. Хакер SangKancil выложил "рекламные предложения" на различных форумах и в открытой им группе в Telegram.

Сайт CITY4U принадлежит компании "Отомация а-Хадаша", которая является дочерней компанией компьютерной группы ONE.

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