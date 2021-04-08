День Катастрофы и героизма: в Израиле прозвучала траурная сирена

В 10:00 в Израиле прозвучала траурная сирена в память о 6 миллионах евреев, погибших в Холокосте. После этого началась церемония возложения траурных венков у памятника Восстанию в Варшавском гетто в мемориальном центре "Яд ва-Шем".

В церемонии принимают участие президент Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Ярив Левин, председатель Верховного суда Эстер Хают.

Траурные мероприятия в нынешнем году посвящены 80-летию с начала систематического уничтожения 2,5 миллионов евреев, последовавшего после вторжения германской армии в СССР 22 июня 1941 года – еще до того, как на Ванзейской конференции было утверждено решение об "окончательном решении еврейского вопроса".

В 10:50 спикер Кнессета Ярив Левин зажжет памятную свечу у входа в здание Кнессета.

В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого человека есть имя" – депутаты будут зачитывать имена жертв Холокоста, в том числе – членов своих семей.

В 13:00 пройдет государственная поминальная молитва в зале "Изкор" в "Яд ва-Шеме".

В 15:00 начнется "Марш жизни", который в нынешнем году пройдет в виртуальном формате, поскольку из-за карантинных мер поездка в расположенный на территории Польши нацистский лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау невозможна. В мероприятии, которое возглавит президент Реувен Ривлин, примут участие и представители арабских государств.

День памяти завершат церемония, которая начнется в 15:45 в мемориальном центре киббуца Лохамей а-Гетаот, а также митинг молодежных движений в 17:00 в Яд ва-Шем.

Накануне в ходе центральной церемонии на площади Варшавского гетто мемориального центра Яд ва-Шем в Иерусалиме президент страны Реувен Ривлин призвал не использовать память о Холокосте в качестве инструмента для сиюминутных политических нужд и помнить, что государство Израиль – не компенсация за Холокост: "Народ Израиля родился не в Освенциме, и не в Освенциме сформировался его духовный, религиозный и политический образ". Президент также почтил память переживших Холокост, скончавшихся за последний год из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Церемонию вела Ила Корах. Зажечь факелы в память о погибших были выбраны шесть израильтян, переживших Холокост: Шмуэль Наар, Заава Геалель, Йоси Хен, Галина Фридман, Сара Фишман, Маня Бигунова.

На текущий момент в Израиле проживают 174500 выживших в Холокосте. За последний год скончались 14.264 выживших в Холокосте, в том числе около 900 человек – в результате пандемии коронавируса.

Более 900 выживших достигли 100-летнего возраста, 31 тысяча – старше 90 лет