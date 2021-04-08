Правительство Израиля согласовало ответ МУС: Иерусалим не будет сотрудничать

В четверг, 8 апреля, в офисе главы правительства в Иерусалиме состоялось заседание по вопросу реакции на обвинения со стороны Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

В заседании участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц, министр просвещения Йоав Галант, министр энергетики Юваль Штайниц, юридический советник правительства Авихай Мандельблит, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат, главный военный прокурор Шарон Афек.

После обсуждения было принято решение направить в адрес главного прокурора МУС Фату Бенсуды письмо о том, что Иерусалим считает, что у этого суда нет полномочий для возбуждения расследования против Израиля, а потому правительство Израиля не будет сотрудничать с МУС.

Официальное заявление по этому поводу будет опубликовано позже.

В середине марта офис главы правительства в Иерусалиме получил официальное письмо от главного прокурора МУС Фату Бенсуды, в котором говорилось о расследовании в отношении Израиля. МУС предоставил правительству Израиля 22 дня, чтобы ответить на обвинения.

Совет национальной безопасности тогда провел специальное совещание, но не смог выработать стратегию поведения Израиля.

Министр обороны Бени Ганц требовал собрать заседание "узкого" кабинета, чтобы составить ответ, который, возможно, привел бы к смене прокурора, отвечающего за расследование.

О начале расследования в отношении Израиля по подозрению в совершении военных преступлений в Иудее и Самарии, а также в секторе Газы, прокурор МУС Фату Бенсуда объявила 3 марта 2021 года. МУС намерен расследовать действия Израиля, начиная с июня 2014 года. "Согласно Римскому статуту, когда государство обращается в суд на том основании, что есть основания для начала расследования, мы обязаны действовать. Расследование будет проведено трибуналом независимо и объективно. Конвенция требует, чтобы мы раскрыли все факты и доказательства для выявления виновных", – заявила Бенсуда.

Данное расследование может привести к уголовному преследованию израильских высокопоставленных чиновников и выдаче ордеров на их арест.

Решение МУС, принятое большинством голосов, основано на том, что государство "Палестина", границы которого совпадают с границами 1967 года, является государством-членом Международного уголовного суда. Ряд стран, в частности Германия, заявили: Палестина – не государство и не подпадает под юрисдикцию МУС.