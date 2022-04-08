Пятничная молитва около Аль-Аксы: полиция не допускает мужчин из ПА младше 40 лет
8 апреля – вторая пятница месяца Рамадан. В Старый город Иерусалима, для массовой молитвы на Храмовой горе около мечети Аль-Акса, стекаются тысячи мусульман.
Агентство Maan сообщает, что израильская полиция не пропускает мужчин Палестинской автономии в возрасте от 13 до 39 лет. Детей и мужчин старше 40 лет, а также женщин любого возраста пропускают без ограничений.
Ожидается, что сегодня около мечети Аль-Акса соберутся около 50 тысяч мусульман.
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