Пятничная молитва около Аль-Аксы: полиция не допускает мужчин из ПА младше 40 лет

8 апреля – вторая пятница месяца Рамадан. В Старый город Иерусалима, для массовой молитвы на Храмовой горе около мечети Аль-Акса, стекаются тысячи мусульман.

Агентство Maan сообщает, что израильская полиция не пропускает мужчин Палестинской автономии в возрасте от 13 до 39 лет. Детей и мужчин старше 40 лет, а также женщин любого возраста пропускают без ограничений.

Ожидается, что сегодня около мечети Аль-Акса соберутся около 50 тысяч мусульман.