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NEWSru.co.il :: В Израиле8 апреля 2022 г., 05:26

Прогноз погоды на 8 апреля: облачно, возможен моросящий дождь

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Прогноз погоды на 8 апреля: облачно, возможен моросящий дождь

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 апреля, температура существенно не изменится. Облачно. Местами дымка, туман. Повысится влажность. На севере и в центре возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 9-25 градусов, в Тель-Авиве – 14-23, в Хайфе – 14-24, в Эйлате – 18-38, в Беэр-Шеве – 12-28, в Мицпе-Рамоне – 9-29, на побережье Мертвого моря – 18-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 10-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-30, на Голанских высотах – 11-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 70-140 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 10 км/ч).

В субботу ожидается понижение температуры. В воскресенье-понедельник – температура без существенных изменений, малооблачно.

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