Названо имя тель-авивского террориста: Раэд Хазем из Дженина

В мечетях Дженина объявили имя "шахида", совершившего вечером 7 апреля теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве и ликвидированного утром 8 апреля в Яффо.

Это 28-летний Раэд Хазем, проживавший в Дженине.

В соцсетях выложен снимок его удостоверения личность.

Общая служба безопасности (ШАБАК) заявляет, что нет сведений о принадлежности террориста к какой-либо конкретной организации, ранее он не подозревался в экстремистской деятельности и не подвергался арестам. На территории Израиля он находился нелегально.

Телеграм-канал AA News Israel сообщает, что отец террориста, совершившего вооруженное нападение на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, является высокопоставленным офицером сил безопасности ПА и одним из лидеров "Бригад мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) в Дженине.