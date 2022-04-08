В пятницу, 8 апреля, в Тель-Авиве прошел благотворительный забег Run for Ukraine, организованный "Израильскими друзьями Украины" совместно с украинским посольством, при поддержке канадской организации UJE (Ukrainian Jewish Encounter).

Средства, собранные на меропрятии, отправляются в Фонд Тины Кароль для помощи детям, больным раком, а также госпиталям в Украине, говорят организаторы.

Открыл забег посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Одним из участников марафона был 17-летний украинец Сергей Кондрацкий, который около трех лет борется с раком и проходит лечение в Израиле. Его поддержал журналист Сергей Ауслендер, автор книги "Интерсный пациент", одержавший личную победу над раком.

"Много израильтян выразили солидарность с Украиной, присоединившись к забегу. В забеге участвовали семьи, пары и одиночные бегуны, а также организованные группы от бизнесов, общественных организаций и учебных заведений. Перед началом марафона прошло занятие по йоге для бегунов и всех желающих. Для тех, кто пришел поддержать участников забега, организаторы предусмотрели розыгрыш оригинальных лотов, в виде различных услуг от мастеров. Для детей также был организован досуг – анимация и мастер-классы. На месте гости могли приобрести флаги и другую сувенирную символику", – говорится в сообщении "Израильских друзей Украины".

В зависимости от физической подготовки участникам было предложено выбрать маршрут в 1,5, 3 или 5 километров (бБег, легкая трусца или спортивная ходьба).

Анна Жарова, одна из основательниц организации "Израильские друзья Украины" говорит: "Мы стараемся все время менять форматы мероприятий для привлечения внимания к войне в Украине и быть актуальными для разных аудиторий. В Израиле любят бегать и заниматься спортом люди любого возраста, поэтому для нас прежде всего это объединяющее мероприятие".