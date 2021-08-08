Вступило в силу решение об ужесточении правил "зеленого стандарта"

С воскресенья, 8 августа, вступило в силу решение министерского кабинета по борьбе с коронавирусом об ужесточении правил "зеленого стандарта".

Главное изменение правил "зеленого стандарта" заключается в том, что теперь они касаются не только мероприятий с участием более ста человек, а всех мероприятий вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Они будут действовать в залах торжеств, ресторанах, во время культурных и спортивных мероприятий, в спортивных залах и студиях, в гостиницах и кинотеатрах. Исключение пока сделано для синагог, в которых соблюдение правил "зеленого стандарта" требуется только при нахождении в помещении более 50 человек.

Для посещения мест, работающих в соответствии с "зеленым стандартом", теперь необходимо предъявлять "зеленый паспорт" о прохождении вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. В случае отсутствия вакцинации будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 24 часа до мероприятия.

Больничные кассы прекратили делать быстрые тесты для "входных справок". Пройти проверку можно будет в специальных центрах, оплачивать ее придется из своего кармана. С сегодняшнего дня служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА ) по просьбе министерства здравоохранения открывает около 120 точек экспресс-проверки на коронавирус, дающие результат в течение 15 минут. Пункты будут работать на станциях МАДА и в центральных точках населенных пунктов по всей стране, чтобы позволить жителям страны сохранить распорядок повседневной жизни в условиях эпидемии коронавируса. Экспресс-проверки предназначены для тех, кто не был привит и не переболел. Ответы будут автоматически направляться в систему "Зеленый стандарт" министерства здравоохранения и больничных касс. Для прохождения проверки необходимо будет назначить очередь по номеру *3101 посредством автоответчика или по присланной SMS-сообщением ссылке. Стоимость проверки будет определена министерством здравоохранения. В случае, если проверка даст положительный результат, проверявшийся должен изолировать себя и пройти стандартную проверку на коронавирус.

До 20 августа ограничения "зеленого стандарта" не будут распространяться на детей младше 12 лет. После 20 августа детям также придется проходить тест на коронавирус, но делать его будут бесплатно.

С 8 августа масочный режим будет действовать и на мероприятиях с участием 100 и более человек, которые проводятся на улице.

В государственных учреждениях вновь вводится ограничение на количество сотрудников, одновременно находящихся на рабочих местах. В офисах может находиться не более 50% персонала.

Вакцинированный взрослый, ухаживающий за заразившимся ребенком младше 12 лет или за человеком, нуждающемся в посторонней помощи, должен соблюдать карантин.

Изменятся правила въезда и выезда из страны. Минздрав планирует опубликовать их, а также новый список "красных", "оранжевых" и "зеленых" стран 8 августа, и правила вступят в силу 15 августа.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", правила были ужесточены, несмотря на возражения министра финансов Авигдора Либермана, министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, министра просвещения Ифат Шаши-Битон и министра экономики и промышленности Орны Барбивай. Министры были против исключения, которое сделано для синагог и их посетителей.