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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 19:56

Жители Кафр-Касема недовольны съемками нового сезона "Фауды", которые ведутся рядом с их домами

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Жители Кафр-Касема недовольны тем, что съемки нового сезона "Фауды" ведутся рядом с их домами

Жители поселка Кафр-Касем утверждают, что съемки нового сезона сериала "Фауда" доставляют им серьезные неудобства. По их словам, уже несколько дней на улицах их поселка стреляют и они слышат взрывы.

Один из жителей поселка рассказал 13-му каналу ИТВ, что хотя он живет далеко от площадки, на которой проходят съемки, он слышит стрельбу и взрывы гранат так, "как будто это происходит рядом с ним". По словам мужчины, его дети напуганы стрельбой и не могут спать.

На сайте телеканала сообщается, что на проведение съемок в поселке Кафр-Касем было получено разрешение от полиции и местного совета. Жители домов, находящихся рядом со съемочной площадкой, получили компенсацию за причиненные им неудобства.


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