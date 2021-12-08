Десятки правых активистов проводят "марш с флагами" в Шейх Джерахе

В Шейх Джерахе, где сегодня арабской школьницей была ранена женщина, правые активисты проводят акцию солидарности с еврейскими жителями квартала.

В этом мероприятии принимают участие десятки людей. Многие пришли с флагами Израиля.

Сайт N12, пишет, что участники этого марша кричат: "Смерть террористам!".

Сотрудники полиции пытаются не допустить столкновений между еврейскими участниками протестной акции и арабскими жителми квартала.

В среду, 8 декабря, около 7:30 утра 14-летняя школьница, вооружившись кухонным ножом с длиной лезвия около 30 см, по дороге в школу проследовала за Мориа Коэн, которая шла с детьми, одного из которых везла в коляске. Арабка ударила женщину ножом в спину и сбежала. Вскоре она была задержана в ходе полицейской операции в школе "Ар-Рауда", неподалеку от места преступления.

Мориа Коэн была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Первоначально сообщалось о ранении средней тяжести или даже тяжелом. Но позже врачи заявили, что ранение легкое, угрозы жизни нет. После полудня, примерно через шесть часов после госпитализации, ее выписали из больницы.