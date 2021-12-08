Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 18:44

Десятки правых активистов проводят "марш с флагами" в Шейх Джерахе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Десятки правых активистов проводят "марш с флагами" в Шейх Джерахе Десятки правых активистов проводят "марш с флагами" в Шейх Джерахе

В Шейх Джерахе, где сегодня арабской школьницей была ранена женщина, правые активисты проводят акцию солидарности с еврейскими жителями квартала.

В этом мероприятии принимают участие десятки людей. Многие пришли с флагами Израиля.

Сайт N12, пишет, что участники этого марша кричат: "Смерть террористам!".

Сотрудники полиции пытаются не допустить столкновений между еврейскими участниками протестной акции и арабскими жителми квартала.

В среду, 8 декабря, около 7:30 утра 14-летняя школьница, вооружившись кухонным ножом с длиной лезвия около 30 см, по дороге в школу проследовала за Мориа Коэн, которая шла с детьми, одного из которых везла в коляске. Арабка ударила женщину ножом в спину и сбежала. Вскоре она была задержана в ходе полицейской операции в школе "Ар-Рауда", неподалеку от места преступления.

Мориа Коэн была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Первоначально сообщалось о ранении средней тяжести или даже тяжелом. Но позже врачи заявили, что ранение легкое, угрозы жизни нет. После полудня, примерно через шесть часов после госпитализации, ее выписали из больницы.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
Правые организации призывают к проведению акции солидарности с еврейскими жителями Шейх Джераха
// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
В результате теракта в Иерусалиме была ранена мать пяти детей Мория Коэн, она выписана из больницы
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:38 Беннет распорядился проверить возможность введения ограничений для непривитых
11:26 МАХАШ сообщил пограничникам, нейтрализовавшим террориста у Шхемских ворот, о закрытии дела "за отсутствием состава преступления"
11:08 Председатель Государственной Думы РФ выступит в Кнессете
10:55 15-летний школьник из Тель-Авива задержан по подозрению в серии сексуальных нападений
09:43 Убийство 93-летнего ветерана в Маалоте было раскрыто благодаря новым технологиям анализа ДНК
08:40 На побережье около Ашдода найдено тело мужчины
08:15 Матан Кахана уведомил 96 глав религиозных советов о завершении каденции
08:07 Снег, выпавший на Хермоне, скоро растает: курорт пока закрыт
07:35 Ей угрожали смертью за дружбу с израильтянкой: "Мисс Ирак" у Стены Плача в Иерусалиме
05:46 Прогноз погоды на 9 декабря: прохладно, в первой половине дня дождливо
Загрузка...