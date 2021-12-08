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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 06:20

Ган-Явне: 16-летний школьник в тяжелом состоянии после драки в школе

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Ган-Явне: 16-летний школьник в тяжелом состоянии после драки в школе

16-летний ученик средней школы "Рабин" в Ган-Явне был госпитализирован в тяжелом состоянии после драки с соучеником, который избил его палкой от швабры.

Пострадавший был доставлен в больницу "Шнайдер" с тяжелой травмой головы и после операции находится в реанимационном отделении.

Избивший его подросток задержан полицией.

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