Ган-Явне: 16-летний школьник в тяжелом состоянии после драки в школе
16-летний ученик средней школы "Рабин" в Ган-Явне был госпитализирован в тяжелом состоянии после драки с соучеником, который избил его палкой от швабры.
Пострадавший был доставлен в больницу "Шнайдер" с тяжелой травмой головы и после операции находится в реанимационном отделении.
Избивший его подросток задержан полицией.
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В поножовщине во дворе одной из школ Беэр-Шевы ранены два человека
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