Ган-Явне: 16-летний школьник в тяжелом состоянии после драки в школе

16-летний ученик средней школы "Рабин" в Ган-Явне был госпитализирован в тяжелом состоянии после драки с соучеником, который избил его палкой от швабры.

Пострадавший был доставлен в больницу "Шнайдер" с тяжелой травмой головы и после операции находится в реанимационном отделении.

Избивший его подросток задержан полицией.