В Иерусалиме наружный лифт насмерть раздавил мужчину
В иерусалимском квартале Бейт-Ханина во время ремонтных работ кабина наружного лифта раздавила мужчину, проводившего ремонтные работы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", приехавшие на место происшествия, были вынуждены обратиться к спасательным службам с просьбой помочь извлечь мужчину из-под кабины.
После осмотра пострадавшего парамедики сообщили, что он получил смертельные травмы.
Пресс-служба полиции сообщила, что причиной аварии, по всей видимости, стало отключение электричества.
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