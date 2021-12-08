Драка в Лоде, ранены двое мужчин

Утром в среду, 8 декабря, на улице Пардес Снир в Лоде в ходе драки были ранены двое мужчин. Первоначально служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что мужчина примерно 60 лет в тяжелом состоянии, он получил травму головы и ножевое ранение. Второй пострадавший, мужчина около 30 лет, был ранен легко.

Пострадавшего, состояние которого оценивалось как тяжелое, доставили в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. После оказанной медицинской помощи его состояние стабилизировалось, и сейчас оценивается как состояние средней тяжести.

Второй пострадавший доставлен в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция проводит расследование.