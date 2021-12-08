Мандельблит: "Мы должны благодарить небеса, что демократия спаслась от угроз Нетаниягу"

Телеканал "Кешет" опубликовал цитаты высказываний юридического советника правительства, сделанных в закрытых беседах.

Эти высказывания не предназначались для публикации, и Авихай Мандельблит позволил себе откровенно высказывать свое мнение о бывшем премьер-министре Биньямине Нетаниягу.

"Я видел как все скатывалось к вопросу о личной преданности. Все зависело от этого. Нетаниягу стремился назначить своих людей на ключевые посты в юридической системе. Хотите привести консервативных судей? Реформаторов? Приводите. Но приводили тех, кто был лично удобен премьер-министру. Такой процесс мог развалить наше общество изнутри", - говорил Мандельблит.

Он добавил: "Шла война за ДНК нашего общества и за роль юридического советника. Мы были близки к краху". Мандельблит добавил, что Израиль должен быть благодарен небесам, что этот крах не произошел,так как Нетаниягу покинул должность премьер-министра.

В окружении Нетаниягу юридического советника правительства подвергли резкой критике. "Так звучит государственный чиновник, решивший, что в его силах сменить народ. Стоит напомнить Мандельблиту, что в демократическом государстве народ выбирает своих лидеров, а не юридический советник правительства", - заявили приближенные главы оппозиции.