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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 10:26

Мандельблит: "Мы должны благодарить небеса, что демократия спаслась от угроз Нетаниягу"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мандельблит: "Мы должны благодарить небеса, что демократия спаслась от угроз Нетаниягу"

Телеканал "Кешет" опубликовал цитаты высказываний юридического советника правительства, сделанных в закрытых беседах.

Эти высказывания не предназначались для публикации, и Авихай Мандельблит позволил себе откровенно высказывать свое мнение о бывшем премьер-министре Биньямине Нетаниягу.

"Я видел как все скатывалось к вопросу о личной преданности. Все зависело от этого. Нетаниягу стремился назначить своих людей на ключевые посты в юридической системе. Хотите привести консервативных судей? Реформаторов? Приводите. Но приводили тех, кто был лично удобен премьер-министру. Такой процесс мог развалить наше общество изнутри", - говорил Мандельблит.

Он добавил: "Шла война за ДНК нашего общества и за роль юридического советника. Мы были близки к краху". Мандельблит добавил, что Израиль должен быть благодарен небесам, что этот крах не произошел,так как Нетаниягу покинул должность премьер-министра.


В окружении Нетаниягу юридического советника правительства подвергли резкой критике. "Так звучит государственный чиновник, решивший, что в его силах сменить народ. Стоит напомнить Мандельблиту, что в демократическом государстве народ выбирает своих лидеров, а не юридический советник правительства", - заявили приближенные главы оппозиции.

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