Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 24°
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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 05:56

Прогноз погоды на 8 декабря: похолодание, дожди, шторм, снегопад на Хермоне, песчаная буря на юге

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 8 декабря: похолодание, дожди, шторм, снегопад на Хермоне, песчаная буря на юге

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 8 декабря, температура значительно понизится, усилится ветер. На юге страны песчаная буря. Около полудня начнутся дожди: сначала на севере, затем и в центре. Возможны грозы. Есть риск затоплений в низинах. На горе Хермон ожидается снегопад. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 16-18, в Хайфе – 15-17, в Эйлате – 17-24, в Беэр-Шеве – 12-18, в Мицпе-Рамоне – 10-12, на побережье Мертвого моря – 19-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-19, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 300-550 см. Купание крайне опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 50 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 60 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг – понижение температуры, местами дожди. В пятницу будет облачно, температура немного повысится. В субботу – солнечно, повышение температуры.

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