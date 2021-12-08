В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром
После полудня в среду, 8 декабря, на улице А-Рав Йосеф Хаим Шрем в Иерусалиме пожилая женщина (примерно 70 лет) получила легкие травмы в результате падения большой ветви дерева, сломанной сильным ветром.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшую в больницу "Шаарей Цедек".
Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 08 декабря 2021
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