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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 14:06

В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром

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В Иерусалиме пожилая женщина получила травмы в результате падения ветви дерева, сломанной ветром

После полудня в среду, 8 декабря, на улице А-Рав Йосеф Хаим Шрем в Иерусалиме пожилая женщина (примерно 70 лет) получила легкие травмы в результате падения большой ветви дерева, сломанной сильным ветром.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшую в больницу "Шаарей Цедек".

Сегодня во многих районах Израиля дует очень сильный ветер. На побережье Средиземного моря его скорость достигает 50-80 км/ч.


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