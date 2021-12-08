Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 06:36

Вторая зимняя буря сезона: шторм и грозы, пыль и снег

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Вторая зимняя буря сезона: шторм и грозы, пыль и снег

В среду, 8 декабря, согласно прогнозу метеослужбы Израиля, температура значительно понизится и в ряде регионов будет немного ниже среднесезонной. В Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 16-18, в Хайфе – 15-17, в Эйлате – 17-24, в Беэр-Шеве – 12-18, в Мицпе-Рамоне – 10-12, на побережье Мертвого моря – 19-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-19, в Ариэле – 10-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-20, на Голанских высотах – 11-17.

Усилится ветер, особенно на побережье Средиземного моря. В районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер, до 50 км/ч, в районе Хайфы – юго-западный ветер, до 60 км/ч. Порывами – до 80 км/ч. Штормовой ветер может привести к падению деревьев и нанести другой ущерб.


Высота волн на побережье Средиземного моря – 300-550 см. Купание крайне опасно. Температура воды – 22-23 градуса,

На юге страны песчаная буря, повышенная запыленность воздуха.

Около полудня начнутся дожди: сначала на севере, затем и в центре. Вечером усилятся дожди и ветер. Возможны грозы. Высокий риск затоплений в низинах.

На горе Хермон после полудня начался снегопад. Это первый относительно сильный снегопад в нынешнем зимнем сезоне. Первый снег выпал на вершине горы Хермон 5 декабря, но тогда снежный покров не образовался.

Отметим, что это вторая зимняя буря сезона. Первая была 19-21 ноября.

Судя по прогнозу, в четверг, 9 декабря, будет прохладно и дождливо. Но уже в пятницу-субботу дожди прекратятся, температура повысится.

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Прогноз погоды на 8 декабря: похолодание, дожди, шторм, снегопад на Хермоне, песчаная буря на юге
 

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