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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 20:42

Зимняя буря в Израиле и ее последствия

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На улице Лемуэль в Тель-Авиве на автомобиль, в котором вместе с водителем находился пассажир, рухнуло дерево.

В среду, 8 декабря, температура воздуха в Израиле значительно понизилась, а в ряде регионов она немного ниже среднесезонной. Вечером начались дожди.

Сформировавшаяся над восточной частью Средиземного моря область низкого давления привела к сильному юго-западному ветру, который принес с Синайского полуострова и Негева тонны пыли. В большинстве населенных пунктов в течение дня наблюдалась высокая концентрация пыли в воздухе. Порывы ветра во многих районах страны достигают 50-80 км/ч.

После полудня на вершине горы Хермон начался снегопад. У верхней станции канатной дороги высота снежного покрова составила около двух сантиметров.


В населенных пунктах в Верхней Галилее вечером выпал град.

Осадки и сильные порывы ветра привели к отключению электричества в различных районах страны. В иерусалимском квартале Бейт-Ханина это провело к трагедии. Во время отключения электричества кабина наружного лифта рухнула на рабочего. Травмы оказались для 50-летнего мужчины смертельными.

Ветер ломал ветви деревьев: на улице А-Рав Йосеф Хаим Шрем в Иерусалиме пожилая женщина (примерно 70 лет) получила легкие травмы в результате падения большой ветви дерева, сломанной сильным ветром. В Ганей-Тикве при схожих обстоятельствах пострадала 23-летняя женщина (она также получила легкие травмы).

На улице Лемуэль в Тель-Авиве на автомобиль, в котором вместе с водителем находился пассажир, рухнуло дерево. Парамедики МАДА передали, что обоим мужчинам повезло, они не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.

В Холоне в результате размыва почвы образовался провал дорожного полотна, в который провалился легковой автомобиль. Водитель не пострадал, но транспортному средству причинен ущерб.

В Тель а-Шомер перед больницей "Шиба" образовалась глубокая лужа, в которой застряли три автомобиля.

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