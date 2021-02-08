Правила авиационного сообщения: въезд в Израиль и выезд из Израиля

В соответствии с положением норматива, регулирующего авиационное сообщение в период пандемии и ограничения на полеты, начиная с 10.02.2021, все, кто покидает Израиль, за исключением выздоравливающих и вакцинированных, должны будут сделать не позднее чем за 72 часа до вылета анализ PCR на коронавирус и предъявить справку об отрицательном результате анализа перед посадкой в самолет, сообщает пресс-служба минздрава Израиля.

Все, кто въезжает в Израиль, должны в обязательном порядке пройти карантинную изоляцию в специально определенных для этого гостиницах. Это распоряжение действительно до 21.02.2021.

Ссылка на список критериев для получения разрешения на прохождение карантинной изоляции дома (заявку нельзя подать заранее).

Ссылка для подачи просьб на въезд в Израиль и выезд из Израиля израильских граждан и жителей, проживающих в Израиле (иностранным гражданам не требуется получение разрешения на выезд из страны).

Ссылка для подачи заявки на въезд в Израиль для иностранцев.

Ссылка для подачи просьб на освобождение от анализа PCR на коронавирус перед взлетом.