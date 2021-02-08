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NEWSru.co.il :: В Израиле8 февраля 2021 г., 21:27

План минздрава по выходу из карантина. Три этапа и их критерии

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План минздрава по выходу из карантина. Три этапа и их критерии

В понедельник, 8 февраля, экономический обозреватель телеканала "Кан-11" Яэль Кайзер в вечернем выпуске новостей рассказала о многоступенчатом плане выхода из карантина, подготовленном министерством здравоохранения и штабом национальной программы "Маген Исраэль".

План, который был предложен правительству, предусматривает три этапа, начало каждого из которых зависит от трех показателей:
-количества израильтян, сделавших две прививки от коронавируса;
-от процента привившихся среди лиц старше 50 лет;
-от количества больных в тяжелом состоянии.

ПЕРВЫЙ ЭТАП И ЕГО КРИТЕРИИ


Первый этап снятия карантинных ограничений начался 7 февраля. На момент принятия решения о послаблении режима карантина, прививку сделали 2 миллиона израильтян и 80% лиц старше 50 лет, менее 1000 человек находились в больницах в тяжелом состоянии.

На этом этапе был отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров.

Были открыты парикмахерские и салоны красоты.

Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме.

Открылись офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновили работу циммеры.

Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

Согласно плану минздрава, этот этап также должен был включать открытие детских садов, возобновления занятий в начальных школах, а также в 11 и 12 классах.

ВТОРОЙ ЭТАП И ЕГО КРИТЕРИИ

Второй этап выхода их локдауна, по мнению специалистов минздрава, может начаться:

- будет закончена вакцинация 3 миллионов израильтян;
-обе прививки получат 90% лиц старше 50 лет;
- на госпитализации будут находиться менее 800 пациентов в тяжелом состоянии.


На втором этапе вернуться за школьные парты учащиеся с 5 по 10 классы. Откроются уличные магазины, торговые центры и торговые комплексы.

Откроются концертные площадки, театры, музеи.

Возобновят работу тренажерные залы. Откроются гостиницы (однако рестораны при них на этом этапе остаются закрытыми).

Все торговые, культурные и спортивные заведения должны работать в соответствии с "зеленым сертификатом" и гарантировать соблюдение социальной дистанции.

ТРЕТИЙ ЭТАП И ЕГО КРИТЕРИИ

Третий этап выхода из карантина может начаться при соблюдении следующих условий:

- привиты 4 миллиона израильтян;
- обе прививки сделали 95% лиц старше 50;
- небольшое количество больных в тяжелом состоянии, и этот показатель имеет тенденцию к снижению.

Третий и последний этап предусматривает открытие ресторанов, кафе, залов торжеств и развлекательных парков.

Минздрав рекомендует в случае роста показателей заболеваемости приостановить послабления или "откатиться" на шаг назад.

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