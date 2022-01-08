Около Иерусалима после стрельбы был задержан пьяный водитель из Джабы

В субботу, 8 января, на КПП около арабской деревни Ар-Рам, недалеко от Иерусалима, пограничная полиция задержала водителя автомобиля, который на высокой скорости мчался в сторону пограничников. По автомобилю был открыт огонь. Водитель не пострадал и был задержан.

Задержанный, житель арабской деревни Джаба примерно 40 лет, оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что практически все жители Джабы – мусульмане.