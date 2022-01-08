Прогноз погоды на 8 января: солнечно, температура выше среднесезонной

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 января, температура немного выше среднесезонной. Будет солнечно. Без осадков. Вечером - переменная облачность.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 11-19, в Эйлате – 14-25, в Беэр-Шеве – 9-21, в Мицпе-Рамоне – 9-18, на побережье Мертвого моря – 17-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-23, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье - переменная облачность, температура воздуха понизится до среднесезонной. Со второй половины дня - дожди, возможны грозы, в основном - в центральных и южных районах страны. Возможны затопления и сели в руслах ручьев востока и юга страны. В понедельник - дополнительное понижение температуры, без осадков. Во вторник - ясно, температура не изменится.