Арабы пытались "угнать" танк Т-34, установленный около памятника бойцам 7-й бригады на Голанских высотах

Корреспондент издания "Исраэль а-Йом" Ханан Гринвад сообщает, что арабы пытались с помощью джипа "угнать" советский танк Т-34, установленный около памятника 7-й бригаде на Голанских высотах. Попытка сдвинуть танк не увенчалась успехом. Но снятое видео стало весьма популярным на TikTok.

Скорее всего, речь идет об имитации попытки сдвинуть танк с места ради "вирусного" видео. Но многие комментаторы сочли это вандализмом.

Мемориал павшим бойцам 7-й бронетанковой бригады находится около 87-й трассы, неподалеку от Кацрина. Захваченный танк советского производства является частью мемориала.

תיעוד מרתיח ברמת הגולן.



בני מיעוטים ניסו לגרור טנק באנדרטת חטיבה 7 באמצעות ג'יפ. הניסיון לגרור את כלי הרק"מ הסובייטי הכבד (T-34) לא צלח. @IsraelHayomHeb https://t.co/Anx1BzeS7c pic.twitter.com/vNUSWNfD04 – חנן גרינווד (@hanan_green) January 8, 2022

7-я бронетанковая бригада была сформирована во время Войны за независимость в 1948 году, участвовала во всех войнах Израия. Во время войны 1948 года 7-я бригада в основном состояла из американских танков Sherman и конной пехоты. В течение 1960-х годов бригада была оснащена модифицированными в Израиле британскими танками Centurion. В конце 1970-х годов их постепенно вытеснили основные боевые танки "Меркава" израильского производства.