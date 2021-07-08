ЦАХАЛ: разрушен дом террориста, убившего Иегуду Гуэту

Утром в четверг, 8 июля, пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила СМИ о разрушении дома принадлежащего 47-летнему террористу Мунтасару Шалаби, 2 мая 2021 года смертельно ранившему на перекрестке Тапуах 19-летнего Иегуду Гуэту, а также ранившему еще двух израильтян.

В официальном сообщении ЦАХАЛа отмечается, что снос дома был осуществлен в соответствии с решением Высшего суда справедливости (БАГАЦ) от 23 июня 2021 года.

ЦАХАЛ передает, что во время проведения операции по разрушению дома террориста в деревне Турмус Айя около 200 палестинских арабов пытались помешать действиям военных, они бросали камни и запускали петарды в сторону солдат. Были применены спецсредства для разгона толпы.

Посольство США в Израиле осудило действия израильских военных, разрушивших дом террориста-убийцы, американского гражданина Мунтасара Шалаби. В заявлении посольства США сказано: "Мы считаем очень важным, чтобы все стороны избегали односторонних мер, которые усугубляют ситуацию, включая снос домов палестинцев в качестве наказания. Как мы неоднократно заявляли, нельзя сносить дом всей семьи из-за действий одного человека".

Вечером 6 июля 13-й канал израильского ТВ сообщал, что министерство обороны Израиля приняло решение отложить разрушение дома Мунтасара Шалаби, так как об этом просила администрация США. Мунтасар Шалаби является американским гражданином. Поэтому политическое руководство США попросило власти Израиля отложить снос. Но уже тогда отмечалось, что дом террориста в конечном итоге будет разрушен.

Вилла Мунтасара Шалаби находится в деревне Турмус Айя, расположенной около 60-й трассы к северо-востоку от Рамаллы. Эта деревня считается "богатой". Многие ее жители имеют американское гражданство. Судя по внешнему виду особняка, в котором проживал Мунтасар Шалаби, и обстановке в его доме, он не бедствовал.

23 июня Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) разрешил снести дом террориста-убийцы. Ходатайство семьи Шалаби, просившей отказаться от планов по сносу дома, было отклонено. Если бы не вмешательство Вашингтона, этот дом был бы снесен еще на прошлой неделе.

Сообщалось, что Шалаби не принадлежал ни к одной террористической группировке. Тем не менее, руководство ХАМАСа назвало его "иконой сопротивления": успешный бизнесмен, отец семерых детей с американским паспортом, однажды решивший пожертвовать благополучием своей семьи ради убийства израильтян.

Что на самом деле толкнуло Шалаби на эти действия, выясняет следствие. Его соседи утверждают, что Мунтасар совершил нападение в ответ на израильские "провокации" в Иерусалиме.

10 июня военная прокуратура предъявила обвинение Шалаби. В тексте обвинительного заключения сказано, что Мунтасар Шалаби, проживавший в деревне Турмус Айя, из автомобиля открыл огонь по израильтянам, стоявшим на обочине дороги в ожидании попутных машин. После теракта он скрылся, поменял одежду и попытался изменить внешность. Но через четыре дня после нападения террориста задержали.

Теракт на перекрестке Тапуах. 2 мая 2021 года

В 17:55 на перекрестке Тапуах остановился автомобиль. Водитель машины сделал пять выстрелов из пистолета в сторону стоявших на остановке людей, после чего скрылся.

Военные перекрыли трассы. Но террорист на автомобиле успел проехать в направлении деревни Хауара (южная окраина Шхема). В дальнейшем несколько дней Мунтасар Шалаби скрывался в деревне Силуад. Он был задержан в ходе спецоперации в ночь на 6 мая.

Незадолго до того, как стало известно о задержании террориста, врачи больницы "Бейлинсон" сообщили, что Иегуда Гуэта, получивший два ранения в голову и доставленный в больницу в критическом состоянии, скончался.

В ночь на 7 мая бойцы территориальной бригады "Биньямин" провели операцию в деревне Турмус Айя, в ходе которой был размечен для дальнейшего разрушения дом Мунтасара Шалаби.

Израильские СМИ писали, что на местонахождение террориста удалось выйти после того, как он обратился за медицинской помощью. Выяснилось, что во время теракта Шалаби был ранен бойцами разведроты бригады "Гивати", открывшими огонь по его автомобилю.