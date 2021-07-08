Суд приговорил хозяйку яслей Кармель Мауду к 9,5 годам тюрьмы

В четверг, 8 июля, окружной суд Лода приговорил хозяйку яслей "Бейби Лав" Кармель Мауду, признанную ранее виновной в издевательствах над детьми, к 9,5 годам тюремного заключения. Согласно решению суда, Мауда будет также обязана выплатить семьям пострадавших 400 тысяч шекелей.

Ранее прокуратура требовала приговорить Мауду к 14 годам тюрьмы.

Во время заседания у здания суда проходил митинг родителей пострадавших детей, которые требовали приговорить Мауду к максимальному сроку.

По словам участников митинга, бывшие воспитанники яслей Кармель Мауды, а также их семьи, до сих пор страдают от последствий жестокого обращения со стороны хозяйки детсада и ее помощниц.

26-летняя владелица яслей в Рош а-Аине Кармель Мауду была признана виновной в жестоком обращении с детьми и применении насилия в отношении несовершеннолетних.

В общей сложности обвинительное заключение содержало 18 пунктов, в которых говорится о том, что действиями, которые носили неединичный характер, были причинены страдания детям ясельного возраста, в них был элемент жестокости, запугивания и унижения.

Кармель Мауда – владелица яслей Baby Love в Рош а-Аине. 4 июля 2019 года полиция распространила видеоматериалы из дела о насилии в этих яслях. На видео с камер наблюдения, установленных в дошкольном заведении, запечатлена жестокость, с которой воспитатель и нянечка обращались с детьми. На записях видно, как воспитательница и ее помощница насильно кормят детей, бьют и связывают их.