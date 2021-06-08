Террорист, взорвавший в Тель-Авиве 51-й автобус в 2000 году, выходит на свободу и вернется в Иорданию

Во вторник, 8 июня, выходит на свободу гражданин Иордании Абдалла Абу Джабэр, отсидевший 20 лет в израильской тюрьме за совершение 28 декабря 2000 года теракта в автобусе компании "Дан", следовавшем по 51-му маршруту в Тель-Авиве. В результате взрыва бомбы тогда получили ранения 14 человек, погибших не было.

Источник в МИД Иордании сообщил иорданским СМИ, что посольство Хашимитского королевства в Тель-Авиве занимается организацией возвращения Абу Джабэра на родину. Ожидается, что он прибудет в Иорданию уже сегодня.

Теракт 28.12.2000 в Тель-Авиве

На момент совершения теракта Абдалле Абу Джабэру было 27 лет. Он приехал в Израиль в 1998-м как турист, незаконно остался в стране, устроившись на работу в охранную компанию "Акимар". Сначала он был сторожем на стройплощадке в Кирьят-Гате, позже его "повысили" и перевели на охрану ресторана в Ришон ле-Ционе.

24 декабря 2000 года Абу Джабэр поехал навестить родственников в лагерь беженцев недалеко от Шхема. Во время своего пребывания там он был завербован двумя агентами группировки "Танзим" (боевое крыло ФАТХа). Ему выдали спортивную сумку, в которой лежали две бомбы, начиненные дополнительными поражающими предметами, с детонатором, приводимым в действие сигналом мобильного телефона.

28 декабря 2000 года около 12:40 террорист оставил бомбу в 51-м автобусе в Тель-Авиве, вышел на остановке, и вскоре другой исполнитель привел в действие заложенные в автобусе бомбы. По счастливой случайности, сразу взорвалась только одна бомба, вторая взорвалась только через несколько минут, когда всех пассажиров уже эвакуировали из автобуса.

Пострадали 14 человек, сидевших в задней части автобуса, где террористом была оставлена сумка с бомбами. Четверо раненых были в состоянии от тяжелого до критического, но все пострадавшие выжили.

Сначала ответственность за теракт взял на себя ХАМАС, за день до того угрожавший осуществить "акцию" в Израиле. Но затем, в ходе следствия после задержания исполнителя, стало очевидным, что теракт был спланировал ФАТХом.

Поскольку погибших не было, Абдалла Абу Джабэр был приговорен к 20 годам лишения свободы, а не к пожизненному заключению.

Это был первый автобусный теракт "интифады Аль-Аксы" (2000-2004).

Автобусный террор в Израиле

"Автобус" – одно из ключевых слов в лексиконе палестинских террористов и израильских спецслужб. За период "интифады Аль-Аксы" только в автобусах палестинскими арабами были совершены десятки терактов-самоубийств.

Можно избегать поездок на "территории", можно отказывать себе в походах в рестораны, крупные магазины и другие людные места. Но почти ни у кого нет возможности обеспечить всех своих близких личным транспортом.

Теракты в автобусах, на остановках и станциях, направленные против гражданского населения, это особый почерк палестинских террористов.

Теракты в израильских пассажирских автобусах (сентябрь 2000 - апрель 2016)

28.12.2000 Тель-Авив. Автобус №51

14 раненых

27.03.2001 Иерусалим. Автобус №6

Около 30 раненых

02.12.2001 Хайфа. Автобус №16

14 погибших, около 40 раненых

29.11.2001 Гуш Шмуэль (пригород Хадеры). Автобус №832

3 погибших, 10 раненых

20.03.2002 Перекресток Мусмус (пригород Афулы). Автобус № 823

7 погибших, около 30 раненых

10.04.2002 Перекресток Ягур (южнее Хайфы). Автобус №960

10 погибших, около 20 раненых

05.06.2002 Перекресток Мегиддо (около Афулы). Автобус №850

17 погибших, около 40 раненых

18.06.2002 Иерусалим. Автобус №32

19 погибших, свыше 70 раненых

04.08.2002 Перекресток Мерон (восточнее Хайфы). Автобус №361

9 погибших, свыше 50 раненых

19.09.2002 Тель-Авив. Автобус №4

5 погибших, свыше 60 раненых

10.10.2002 Рамат-Ган. Автобус №87

1 погибший, свыше 30 раненых

21.10.2002 Перекресток Каркур (около Хадеры). Автобус №841

14 погибших, свыше 50 раненых

21.11.2002 Иерусалим. Автобус №20

11 погибших, свыше 70 раненых

05.03.2003 Хайфа. Автобус №37

17 погибших, свыше 60 раненых

18.05.2003 Иерусалим. Автобус №6

7 погибших, около 80 раненых

11.06.2003 Иерусалим. Автобус №14

17 погибших, свыше 60 раненых

29.01.2004 Иерусалим. Автобус №19

11 погибших, около 50 раненых

22.02.2004 Иерусалим. Автобус №14

8 погибших, свыше 60 раненых

31.08.2004 Беэр-Шева. Двойной автобусный теракт

16 погибших, около 100 раненых

21.11.2012 Тель-Авив. Взрыв бомбы в автобусе №142

Более 20 раненых

13.11.2013 Афула. Нападение с применением холодного оружия в автобусе №823

Один погибший

22.12.2013 Бат-Ям. Автобус №240

При обезвреживании взрывного устройства легко ранен сотрудник полиции

21.01.2015 Тель-Авив. Автобус №40

Террорист, вооруженный ножом, ранил водителя автобуса и десятерых пассажиров

18.04.2016 Иерусалим. Автобус №12

В результате взрыва бомбы были ранены около 20 человек

Другие теракты против пассажиров автобусов (2000-2011)

20.11.2000 Гуш Катиф (сектор Газы). Взорвана бомба рядом со школьным автобусом.

2 погибших, около 10 раненых

22.11.2000 Хадера. Взрыв заминированного автомобиля около автобуса.

2 погибших, около 60 раненых

01.01.2001 Нетания. Взрыв заминированного автомобиля около автобусной остановки.

Около 60 раненых

28.03.2001 Кфар-Саба. Взорвана бомба рядом со школьным автобусом.

2 погибших, около 10 раненых

22.04.2001 Кфар-Саба. Взрыв бомбы на автобусной остановке.

1 погибший, около 60 раненых

25.05.2001 Хадера. Взрыв бомбы на центральной автобусной станции.

Около 70 раненых

16.07.2001 Биньямина. Взрыв бомбы на автобусной остановке.

2 погибших, около 19 раненых

05.12.2001 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

Несколько человек ранены

09.12.2001 Хайфа. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

Около 30 раненых

17.03.2002 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

Около 30 раненых

12.04.2002 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

6 погибших, свыше 100 раненых

20.05.2002 Около Афулы. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

Несколько раненых

19.06.2002 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

7 погибших, около 50 раненых

04.08.2002 Около Туль-Карема обстрелян пассажирский автобус.

Несколько раненых

18.09.2002 Около Умм эль-Фахма. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

1 погибший, несколько раненых

23.05.2003 Нецарим (сектор Газы). Пассажирский автобус подорвался на мине.

Несколько раненых

09.09.2003 Црифин. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

9 погибших, свыше 40 раненых

25.12.2003 Бней-Брак. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.

4 погибших, около 30 раненых

11.07.2004 Тель-Авив. Теракт на автобусной остановке.

1 погибшая, около 20 раненых

23.03.2011. Иерусалим. Теракт около Центрального автовокзала.

1 погибшая, около 60 раненых

07.04.2011. Между кибуцем Нахаль Оз и перекрестком Саад ракетой "Корнет" подбит пассажирский автобус.

1 погибший, 1 раненый

18.08.2011. Обстрел автобусов и легкового транспорта на трассе 12, около границы с Египтом.

8 погибших, около 10 раненых

12.11. 2018. Во время обострения ситуации на границе с Газой возле военного мемориала "Черная стрела" ракетой противотанкового комплекса "Корнет", выпущенной боевиком ХАМАСа, был подбит израильский автобус. В результате обстрела был тяжело ранен один из военнослужащих. Незадолго до обстрела из этого автобуса вышли около 50 солдат.

20.05.2021. Во время операции "Страж стен" террористы выпустили противотанковую ракету "Корнет" по автобусу или автобусной остановке к северу от границы сектора Газы. Ранен один военнослужащий.

Автобусные теракты 90-х годов

06.04.1994 Афула. Заминированный автомобиль врезался в пассажирский автобус.

8 погибших, свыше 50 раненых

13.04.1994 Хадера. Теракт-самоубийство в автобусе.

5 погибших, около 40 раненых

19.10.1994 Тель-Авив. Теракт-самоубийство в автобусе.

22 погибших, около 60 раненых

09.04.1995 Гуш Катиф (сектор Газы). Заминированный автомобиль врезался в пассажирский автобус.

8 погибших, около 40 раненых

19.05.1995 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.

Около 50 раненых

24.07.1995 Рамат-Ган. Теракт-самоубийство в автобусе.

6 погибших, около 50 раненых

21.08.1995 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.

4 погибших, около 50 раненых

25.02.1996 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.

26 погибших, свыше 60 раненых

03.03.1996 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.

19 погибших, около 50 раненых

25.11.1996 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.

23 погибших, около 50 раненых

25.11.1996 Ашкелон. Теракт-самоубийство в автобусе.

2 погибших, свыше 30 раненых

29.10.1998 Гуш Катиф (сектор Газы). Заминированный автомобиль врезался в джип, который сопровождал школьный автобус.

1 погибший