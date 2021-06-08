В башне "Аль-Джала" находилось оборудование ХАМАС, создающее помехи для работы "Железного купола"
Посол Израиля в США и ООН Гилад Эрдан посетил офис Associated Press в Нью-Йорке с тем, чтобы попытаться наладить отношения с влиятельным новостным агентством, офисы которого в секторе Газы находился в башне "Аль-Джала", разрушенной ЦАХАЛом во время операции "Страж стен".
По информации радиостанции "Кан Бет", Гилад Эрдан ознакомил главного исполнительного директора агентства Гэри Прюитта с данными израильской разведки, на основании которых было принято решение о разрушении здания.
По словам Эрдана, в башне, в которой располагались офисы информационных агентств и международных компаний, располагался отдел исследований и разработок военной разведки ХАМАСа, а также оборудование, создающее помехи для работы системы ПРО "Железный купол".
Гилад Эрдан также пообещал, что правительство Израиля окажет агентству помощь в восстановлении офисов в секторе Газы.
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