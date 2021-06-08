Коалиционные соглашения: противоречия и основные положения

Правительство, которое предположительно будет приведено к присяге 14 июня, станет еще одним паритетным кабинетом министров, и его структура будет очень похожа на правительство Нетаниягу-Ганца.

Коалиция сформирована из двух блоков: блок "Ямина"+"Тиква Хадаша" и блок "Еш Атид". Судя по коалиционным соглашениям, решения будут приниматься только на основе договоренностей между лидерами двух блоков. Нафтали Беннет (лидер "Ямины") будет занимать пост премьер-министра до августа 2023 года, в этот период Яир Лапид (лидер "Еш Атид") будет сменным премьер-министром. Через два года Беннет и Лапид поменяются ролями, если создаваемая коалиция сумеет сохранить единство до того времени.

Во всех коалиционных соглашениях говорится о том, что главной задачей будущего правительства станет решение экономических и социальных проблем. В течение 140 дней должен быть принят бюджет государства на 2021 и 2022 годы.

Коалиционные соглашения, подписанные партиями, которые входят в будущее правительство, сформулированы таким образом, что позволяют почти всем участникам утверждать, что они выполнили предвыборные обещания.

Все соглашения подписаны между партией "Еш Атид" и остальными партиями, так как Лапид формально является тем, кто формирует коалицию.

В соглашении между "Еш Атид" и НДИ говорится о многочисленных реформах в сфере религии и государства. В частности, речь идет о распространении изучения основных предметов на ультраортодоксальные учебные заведения. При этом говорится об оказании давления путем создания положительных или отрицательных бюджетных стимулов.

Речь также идет о продвижении темы общественного транспорта по субботам, о расширении действия закона о брачном договоре, превращающем его фактически в институт гражданских браков, о предоставлении раввинам городов права проводить гиюр и так далее.

В то же время, в соглашении между партиями "Еш Атид" и "Ямина" говорится о том, что в вопросах религии и государства будет соблюдаться статус-кво. "Исключение составят вопросы, по которым будет достигнута договоренность между всеми фракциями коалиции", – сказано в тексте соглашения. Остается неясным, согласилась ли "Ямина" на реформы, предложенные НДИ и зафиксированные в соглашении с "Еш Атид".

Еще один спорный вопрос, находившийся на повестке дня коалиционных переговоров – формирование комиссии по назначению судей. Этот вопрос разрешен путем гарантии присутствия депутата от партии "Авода" в составе комиссии на протяжении всей каденции. В первую ее половину в комиссию войдет Айелет Шакед ("Ямина"), а место депутата от коалиции будет отдано "Аводе" (скорее всего, Эфрат Райтен), а во вторую половину каденции вместо Шакед в комиссии будет Мерав Михаэли (лидер "Аводы"), а вместо Эфрат Райтен – представитель от партии "Тиква Хадаша".