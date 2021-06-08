Иерусалим:
14 - 26°
Тель-Авив:
18 - 26°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 июня 2021 г., 09:20

Коалиционные соглашения: противоречия и основные положения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нафтали Беннет и Яир Лапид

Правительство, которое предположительно будет приведено к присяге 14 июня, станет еще одним паритетным кабинетом министров, и его структура будет очень похожа на правительство Нетаниягу-Ганца.

Коалиция сформирована из двух блоков: блок "Ямина"+"Тиква Хадаша" и блок "Еш Атид". Судя по коалиционным соглашениям, решения будут приниматься только на основе договоренностей между лидерами двух блоков. Нафтали Беннет (лидер "Ямины") будет занимать пост премьер-министра до августа 2023 года, в этот период Яир Лапид (лидер "Еш Атид") будет сменным премьер-министром. Через два года Беннет и Лапид поменяются ролями, если создаваемая коалиция сумеет сохранить единство до того времени.

Во всех коалиционных соглашениях говорится о том, что главной задачей будущего правительства станет решение экономических и социальных проблем. В течение 140 дней должен быть принят бюджет государства на 2021 и 2022 годы.


Коалиционные соглашения, подписанные партиями, которые входят в будущее правительство, сформулированы таким образом, что позволяют почти всем участникам утверждать, что они выполнили предвыборные обещания.

Все соглашения подписаны между партией "Еш Атид" и остальными партиями, так как Лапид формально является тем, кто формирует коалицию.

В соглашении между "Еш Атид" и НДИ говорится о многочисленных реформах в сфере религии и государства. В частности, речь идет о распространении изучения основных предметов на ультраортодоксальные учебные заведения. При этом говорится об оказании давления путем создания положительных или отрицательных бюджетных стимулов.

Речь также идет о продвижении темы общественного транспорта по субботам, о расширении действия закона о брачном договоре, превращающем его фактически в институт гражданских браков, о предоставлении раввинам городов права проводить гиюр и так далее.

В то же время, в соглашении между партиями "Еш Атид" и "Ямина" говорится о том, что в вопросах религии и государства будет соблюдаться статус-кво. "Исключение составят вопросы, по которым будет достигнута договоренность между всеми фракциями коалиции", – сказано в тексте соглашения. Остается неясным, согласилась ли "Ямина" на реформы, предложенные НДИ и зафиксированные в соглашении с "Еш Атид".

Еще один спорный вопрос, находившийся на повестке дня коалиционных переговоров – формирование комиссии по назначению судей. Этот вопрос разрешен путем гарантии присутствия депутата от партии "Авода" в составе комиссии на протяжении всей каденции. В первую ее половину в комиссию войдет Айелет Шакед ("Ямина"), а место депутата от коалиции будет отдано "Аводе" (скорее всего, Эфрат Райтен), а во вторую половину каденции вместо Шакед в комиссии будет Мерав Михаэли (лидер "Аводы"), а вместо Эфрат Райтен – представитель от партии "Тиква Хадаша".


В настоящий момент продолжается дискуссия о формулировке законопроекта, предусматривающего "карантинный период" для премьер-министра, который занимал пост главы правительства две каденции. Среди партий коалиции есть согласие по поводу необходимости ограничить срок пребывания премьер-министра двумя каденциями или восемью годами. Однако есть разногласия по поводу возможности премьер-министра баллотироваться вновь и каким должен быть "карантинный период". В "Ямине" возражают против такого "карантина", так как речь очевидно идет о законопроекте, направленном против Биньямина Нетаниягу.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:03 Полиция запретила депутату Амихаю Шикли подниматься на Храмовую гору
09:20 Коалиционные соглашения: противоречия и основные положения
08:09 37-летний мужчина задержан по подозрению в насилии над малолетними дочерями
06:53 Израиль избран в экономический и социальный совет ООН
05:48 Прогноз погоды на 8 июня: среднесезонная температура, переменная облачность
23:45 Пожар в жилом доме в иерусалимском квартале Неве-Яаков. 8 человек доставлены в больницы
23:24 В Од а-Шароне мотоциклистка погибла при столкновении с велосипедистом
22:22 Арье Дери: партия "Ямина" – пристанище для гоев"
21:45 Полиция задержала автора коктейля "Интифада Аль-Кудс" за неуплату налогов
21:26 СМИ: Юлий Эдельштейн намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя "Ликуда"
Загрузка...