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NEWSru.co.il :: В Израиле8 июня 2021 г., 21:13

Военно-политический кабинет решил, что "Марш с флагами" состоится на следующей неделе

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Военно-политический кабинет решил, что "Марш с флагами" состоится на следующей неделе

После того, как юридический советник правительства Авихай Мандельблит постановил, что для отмены запрета полиции на проведение "Марша с флагами", необходимо решение "политического руководства страны", Биньямин Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета. На заседание также были приглашены представители полиции, ШАБАК и "Мосада".

Обсуждение продолжалась несколько часов, и, как сообщает радиостанция "Кан Бет", кабинет принял решение перенести проведение "Марша с флагами" с ближайшего четверга, 10 июня, на вторник, 15 июня.

По информации "Кан Бет", на данный момент неизвестно, пройдет ли маршрут шествия через Шхемские ворота и арабские кварталы Иерусалима. В решении кабинета указано, что маршрут нуждается в согласовании между полицией и организаторами марша.


Полиция с самого начала рекомендовала организаторам марша либо отказаться от изначального маршрута, пролегающего через арабский квартал, либо перенести его проведение на другую дату. И полиция и ШАБАК считают, что "Марш с флагами" может спровоцировать беспорядки не только в столице, но и других городах. Из-за опасений, что марш все же будет проводиться в ближайший четверг, был продлен срок службы резервистов МАГАВ, которые через два дня должны были снять форму.

Вечером 8 июня организаторы марша сообщили, что они будут добиваться проведения марша по первоначальному маршруту, который включает арабские кварталы Старого города.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир объявил, что несмотря на отмену марша, в ближайший четверг он намерен пройти через Старый город Иерусалима с флагом Израиля.

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