Статистика штрафов за нарушения коронавирусных постановлений

С марта 2020 года, когда были приняты постановления по борьбе с эпидемией коронавируса, и по середину февраля 2021 года нарушителям постановлений были выписаны 552076 штрафов. Газета "Исраэль а-Йом" опубликовала более подробные данные о штрафах. Автор материала, журналист Ицик Сабан, утверждает, что приведенная статистика опровергает обвинения в предвзятости властей против отдельных секторов населения.

Самое частое нарушение – отсутствие защитной маски, за которое были выписаны 315603 штрафа. За пребывание в общественном пространстве в периоды ограничений были выписаны 191142 штрафа, за пребывание в запрещенном месте – 16824 штрафа.

Предприятиям за нарушения карантинного режима были выписаны 12285 штрафов. За нарушения предписаний самоизоляции были выписаны 8090 штрафов, за нарушение ограничений на собрания – 3849 штрафов, за нарушение запрета на молитву в синагоге/мечети - 1548 штрафов, за проведение коммерческих массовых мероприятий – 1267 штрафов. За проведение праздничных мероприятий – 672 штрафа, за проведение свадеб – 281 штраф, за нарушения постановлений в общественном транспорте – 277 штрафов, за открытие учебных заведений вопреки запрету – 229 штрафов. 9 штрафов были выписаны за нарушение постановлений, касающихся аэропортов.

Больше всего штрафов в абсолютных показателях было выписано в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. При этом большинство арабских населенных пунктов в список из сорока населенных пунктов, в которых было выписано больше всего штрафов, не попали просто потому, что в большинстве из них существенно меньше населения. Однако в Тель-Авиве, например, только около трети штрафов были выписаны жителям города, остальные две трети нарушителей – приезжие. Кроме того, если смотреть показатели штрафов относительно населения города, то из крупных городов в лидерах остается только Иерусалим (172,4 штрафа на каждую тысячу населения), к которому присоединяются такие города как Тверия (210), Акко (227) и Эйлат (230).

За отсутствие маски чаще всего штрафовали жителей Шфарама (170 штрафов на каждую тысячу населения), Бака эль-Гарбии (150), Тамры (146) и Эйлата (137). Бизнесы чаще всего штрафовали в Рахате (158 штрафов на каждую тысячу бизнесов), Тамре (100), Тайбе (86) и Шфараме (73).