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NEWSru.co.il :: В Израиле8 марта 2021 г., 14:12

Репатриантам разрешили ввоз в Израиль домашних животных

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Репатриантам разрешили ввоз в Израиль домашних животных

В понедельник, 8 марта, был снят запрет на ввоз в Израиль новыми репатриантами домашних животных. Об этом сообщили редакции NEWSru.co.il в министерстве алии и интеграции.

Поскольку новые репатрианты младше 70 лет, за исключением привитых и переболевших, обязаны проходить карантин в гостиницах, владельцам домашних животных предлагается передавать своих питомцев в аэропорту родственникам или другим людям, которые готовы временно забрать их домой. В гостиницах с животными находиться нельзя.

За передачу домашних животных встречающим в аэропорту отвечают сотрудники министерства алии и интеграции, пояснили нашей редакции.


Напомним, после того, как в Израиле было принято решение о "закрытии неба" и передаче всех прилетающих в страну рейсов, в том числе рейсов с новыми репатриантами, в ведение комиссии по особым случаям при министерстве транспорта, эта комиссия запретила ввоз в страну домашних животных.

На обращения нашей редакции пресс-служба министерства транспорта (к которому относится комиссия по особым случаям) отвечала, что передача животных в аэропорту невозможна, поскольку контакт между прибывающими в страну и кем бы то ни было в Израиле, помимо сотрудников аэропорта, запрещен. Неофициальные источники сообщали нам, что комиссия по особым случаям просто не хочет этим заниматься, ссылаясь на занятость. В министерстве алии и интеграции нашей редакции заявляли, что это министерство такие вопросы не решает.

После того, как с комиссии по исключительным случаям была снята часть полномочий, мы вновь обратились в министерство алии и интеграции и в министерство транспорта с вопросом о судьбе репатриантов с домашними животными. В итоге пресс-служба министерства алии и интеграции сообщила, что было принято решение вновь позволить репатриантам ввозить в страну своих домашних животных.

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