Нападение на военнослужащего в Тубасе: солдат легко ранен, нападавший нейтрализован

В ночь на понедельник, 8 марта, бойцы Армии обороны Израиля действовали в населенном пункте Тубас, где проводилась операция по задержанию подозреваемых в террористической деятельности.

Один из местных жителей нанес удар ножом солдату в руку. Боец оттолкнул нападавшего. Офицер выстрелил и нейтрализовал нападавшего, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильский военнослужащий легко ранен. Нападавший тяжело ранен (ранее сообщалось, что, возможно, он был убит).

По данным агентства Maan, житель Тубаса получил пулевое ранение в бедро после того, как попытался атаковать израильского военнослужащего. Парамедики "Красного Полумесяца" оказали ему первую помощь и доставили в Турецкую больницу в Тубасе. По всей видимости, после лечения этот житель Палестинской автономии будет задержан израильскими спецслужбами.

Агентство Safa передает, что минувшей ночью израильские военные действовали в нескольких районах Рамаллы, где были задержаны трое местных жителей. Сообщается о столкновениях, в ходе которых несколько человек были ранены. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.