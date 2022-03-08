Залог за украинских беженцев отменен, Израиль готов принять 5 тысяч человек

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед объявила об отмене залога, который граждане Израиля должны были вносить за украинских беженцев.

Ранее израильтяне, которые хотели пригласить к себе граждан Украины, не имеющих права на репатриацию, должны были внести залог в размере 10 тысяч шекелей за каждого гостя и обязаться, что по истечении трех месяцев их гость покинет Израиль.

В настоящий момент в Израиле, как заявила глава МВД, проживают около 20 тысяч граждан Украины, не имеющих израильского гражданства. Им всем автоматически продлевается виза и, если по истечении нескольких месяцев ситуация в Украине не улучшится, правительство Израиля рассмотрит возможность дать этим людям разрешение на работу.

Кроме этого, как объявила Шакед, Израиль будет готов принять еще пять тысяч беженцев из Украины. Отметим, что около двух тысяч из них уже приехали в Израиль. Граждане Израиля, которые хотят их пригласить, не должны будут вносить за них залог, но должны будут подписать документ, в котором они обязываются, что через три месяца их гость покинет Израиль. В том случае, если война в Украине за это время не закончится, государство рассмотрит возможность дать им разрешение на работу.

Гендиректор Управления регистрации населения и иммиграции Томер Москович уточняет, что на сайте Управления уже сегодня или завтра появятся бланки для беженцев. Один бланк будет предназначен для израильтян, которые захотят их пригласить, а второй – для граждан Украины. Они должны будут указать, в том числе, кто приглашает их в Израиль. После проверки им будет выдаваться ответ.

Подчеркнем, что речь идет не о тех гражданах Украины, которые имеют право на возвращение и могут претендовать на получение израильского гражданства.