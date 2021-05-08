Иерусалим:
22 - 32°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
26 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2021 г., 06:50

Хаос на Храмовой горе; пострадали 17 полицейских и более 200 участников беспорядков. ВИДЕО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Массовые беспорядки, начавшиеся на Храмовой горе 7 мая, во второй половине дня, продолжились ночью, вынудив крупные силы полиции заблокировать территорию. На место прибыл начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман.

Мусульмане, находившиеся на Храмовой горе, забрасывали полицейских камнями, бутылками и металлическими прутьями. В ответ были применены средства для разгона демонстраций. Чтобы локализовать беспорядки и предотвратить столкновения, полиция приняла решение перекрыть доступ мусульман на Храмовую гору, а также отключить трансляцию происходящего в мечети Аль-Акса.

По сообщению пресс-службы полиции, группа зачинщиков беспорядков была заперта в мечети Аль-Акса, а затем эвакуирована с территории Храмовой горы.

По данным палестинской "Красного полумесяца", в ходе беспорядков пострадали не менее 205 мусульман, 88 из них потребовалась госпитализация. Полиция Израиля сообщила, что ранения получили 17 полицейских, некоторые из них были госпитализированы.

Командование ЦАХАЛа и ШАБАК требуют от правительства снизить уровень напряженности в Иерусалиме, чтобы предотвратить вспышку насилия в Иудее, Самарии и секторе Газы.

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) возложил ответственность за происходящее на Храмовой горе и Восточном Иерусалиме на израильские власти, заявив, что "приветствует верность палестинского народа своим принципам и его готовность защищать святые для мусульман места". Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили возобновить ракетные обстрелы израильской территории.


С осуждением действий Израиля выступили также Иордания, Турция и Катар.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 мая 2021
Беспорядки на Храмовой горе. Пострадали шестеро полицейских и более 50 мусульман
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:50 Хаос на Храмовой горе; пострадали 17 полицейских и более 200 участников беспорядков. ВИДЕО
06:31 Прогноз погоды на 8 мая: существенное повышение температуры, шарав во внутренних районах страны
21:39 Беспорядки на Храмовой горе. Пострадали шестеро полицейских и более 50 мусульман
20:48 МАГАВ и ЦАХАЛ осуществили совместные действия на территории деревни Шуэйкэ. ВИДЕО
20:21 Машина службы "Красный полумесяц" перевернулась на шоссе 60; тяжело травмирован ребенок
17:57 Беспорядки в иерусалимском квартале Шейх Джарах; двое зачинщиков задержаны
17:19 ШАБАК: террористы, нейтрализованные на КПП "Салем", планировали теракт в центре Израиля
16:29 На границе с сектором Газы из-за "огненных шаров" вспыхнули не менее семи пожаров
15:53 Пресс-служба полиции: после окончания пятничной молитвы на Храмовой горе инцидентов не было
14:20 Глава "Сохнута" и глава МИД РФ обсудили рост "сетевого антисемитизма"
Загрузка...