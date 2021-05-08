Хаос на Храмовой горе; пострадали 17 полицейских и более 200 участников беспорядков. ВИДЕО

Массовые беспорядки, начавшиеся на Храмовой горе 7 мая, во второй половине дня, продолжились ночью, вынудив крупные силы полиции заблокировать территорию. На место прибыл начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман.

Мусульмане, находившиеся на Храмовой горе, забрасывали полицейских камнями, бутылками и металлическими прутьями. В ответ были применены средства для разгона демонстраций. Чтобы локализовать беспорядки и предотвратить столкновения, полиция приняла решение перекрыть доступ мусульман на Храмовую гору, а также отключить трансляцию происходящего в мечети Аль-Акса.

По сообщению пресс-службы полиции, группа зачинщиков беспорядков была заперта в мечети Аль-Акса, а затем эвакуирована с территории Храмовой горы.

По данным палестинской "Красного полумесяца", в ходе беспорядков пострадали не менее 205 мусульман, 88 из них потребовалась госпитализация. Полиция Израиля сообщила, что ранения получили 17 полицейских, некоторые из них были госпитализированы.

Командование ЦАХАЛа и ШАБАК требуют от правительства снизить уровень напряженности в Иерусалиме, чтобы предотвратить вспышку насилия в Иудее, Самарии и секторе Газы.

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) возложил ответственность за происходящее на Храмовой горе и Восточном Иерусалиме на израильские власти, заявив, что "приветствует верность палестинского народа своим принципам и его готовность защищать святые для мусульман места". Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили возобновить ракетные обстрелы израильской территории.

С осуждением действий Израиля выступили также Иордания, Турция и Катар.