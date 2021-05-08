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NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2021 г., 21:15

В Иерусалиме возобновились беспорядки

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В Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки

Вечером в субботу, 8 мая, в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. По сообщению пресс-службы полиции, на улице А-Гай в полицейских были брошены камни. Двое участников беспорядков задержаны.

Неподалеку оттуда арабские жители начали бросать камни в полицейских и бойцов пограничной полиции (МАГАВ). Один из полицейских получил легкие ранения в лицо. Ему была оказана помощь на месте происшествия. Один из бросавших камни задержан.

В квартале Шейх Джарах начались беспорядки, в которых принимали участие десятки арабских жителей. По сообщению полиции, они поднимали палестинские флаги и бросали в полицейских камни. Силы безопасности применили спецсредства для прекращегия беспорядков.


Ранее полиция остановила не менее десяти автобусов, везущие мусульман на молитву в мечеть Аль-Акса.

После того, как сотрудники полиции не позволили автобусам ехать дальше, пассажиры вышли и двинулись в сторону Иерусалима пешком, заблокировав шоссе и крича: "Мы пожертвуем жизнью ради Аль-Аксы!".

Пресс-служба полиции опубликовала сообщение, в котором говорится: "Полиция и впредь будет препятствовать прибытию в Иерусалим граждан, которые намерены участвовать в беспорядках на Храмовой горе. Полиция Израиля уважает все религии и свободу вероисповедания, однако не позволит никому въезжать в Иерусалим для участия в насильственных акциях".

На фоне этих событий, ХАМАС призвал мусульман направиться на Храмовую гору для "защиты мечети "Аль Акса". "Попытки Израиля не пропустить палестинцев в мечеть - это нарушение базисных человеческих законов и норм, гарантирующих свободу вероисповедания", - заявляют в ХАМАСе. Вечером во время молитвы на Храмовой горе находились примерно 75000 мусульман.

В субботу днем премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание для оценки ситуации в сфере безопасности и заявил: "Мы действуем со всей ответственностью, чтобы обеспечить закон и порядок в Иерусалиме, сохранив при этом свободу вероисповедания". В совещании приняли участие министр обороны Бени Ганц, глава общей службы безопасности Надав Аргаман, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат и высокопоставленные офицеры.


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