На шоссе 1 полиция остановила автобусы, везущие мусульман на молитву в мечеть Аль-Акса

В субботу, 8 мая, около 17:00, участок шоссе №1 от перекрестка Хемед до Иерусалима был перекрыт для движения транспорта в обоих направлениях после того, как полиция остановила не менее десяти автобусов, везущие мусульман на молитву в мечеть Аль-Акса.

После того, как сотрудники полиции не позволили автобусам ехать дальше, пассажиры вышли и двинулись в сторону Иерусалима пешком, заблокировав шоссе и крича: "Мы пожертвуем жизнью ради аль-Аксы!".

Пресс-служба полиции опубликовала сообщение, в котором говорится: "Полиция и впредь будет препятствовать прибытию в Иерусалим граждан, которые намерены участвовать в беспорядках на Храмовой горе. Полиция Израиля уважает все религии и свободу вероисповедания, однако не позволит никому въезжать в Иерусалим для участия в насильственных акциях".

В субботу днем премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание для оценки ситуации в сфере безопасности и заявил: "Мы действуем со всей ответственностью, чтобы обеспечить закон и порядок в Иерусалиме, сохранив при этом свободу вероисповедания". В совещании приняли участие министр обороны Бени Ганц, глава общей службы безопасности Надав Аргаман, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат и т.д.

Между тем, атмосфера вокруг беспорядков на Храмовой горе продолжает накаляться. По данным палестинских СМИ, в субботу вечером на восточной границе сектора Газы начнутся акции протеста, целью которых является "оказание давления" на военнослужащих Армии обороны Израиля посредством швыряния камней, петард и сжигания покрышек.

Ряд палестинских группировок сообщили, что акции протеста пройдут также в Шхеме, Рамалле, Дженине, Хевроне, Калькилии и Бейт-Лехеме. Начало акций запланировано на 20:30-22:00.

Как сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр", причиной проведения "маршей" стало "нарушение прав палестинцев на Храмовой горе и районе Шейх Джарах".