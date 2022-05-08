Снят режим блокады в Иудее и Самарии. КПП на границе с Газой остаются закрытыми

По итогам совещания по оценке ситуации в области безопасности министр обороны Бени Ганц принял решение снять режим блокады с палестинских населенных пунктов в Иудее и Самарии.

При этом сообщается, что остается блокированной деревня Румана, возле Дженина, в которой проживали Асад Юсуф ар-Рафаи и Сабхи Имад Абу Шакир, убившие в Эльаде трех израильтян.

Также остается закрытым КПП "Эрез" на границе с Газой для проезда палестинских рабочих на территорию Израиля. Проход через КПП будет разрешен исключительно в гуманитарных случаях в соответствии с полученными разрешениями.

Режим блокады был введен 3 мая и должен был закончиться в ночь на 6 мая, но был продлен после теракта в Эльаде.