Иерусалим:
10 - 22°
Тель-Авив:
14 - 22°
Эйлат:
19 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2022 г., 18:03

В районе пляжа "Иерусалим" в Тель-Авиве из моря извлечено тело мужчины

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В районе пляжа "Иерусалим" в Тель-Авиве из моря извлечено тело мужчины

В воскресенье, 8 мая, в районе пляжа "Иерусалим" в Тель-Авиве из моря было извлечено тело мужчины.

Новостная служба медиакорпорации "Кешет" сообщила, что тело было обнаружено рано утром. Им занимались добровольцы организации ЗАКА.

По данным предварительного расследования, мужчина утонул во время купания в море. Нет подозрений на то, что причиной его смерти стал криминальный инцидент.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:53 Попытка теракта возле Шхемских ворот в Иерусалиме
19:41 Предпринята попытка сорвать мероприятие "израильских друзей Украины" в Тель-Авиве. Видео
18:53 Афик Тойби впервые признался, что его товарищ Наим Мади не покончил с собой, а был им убит
18:03 В районе пляжа "Иерусалим" в Тель-Авиве из моря извлечено тело мужчины
17:42 В ДТП с участием шести автомобилей пострадали шесть человек
16:23 9 мая в районе Ашдода будут перекрываться дороги в связи с перевозкой нестандартного груза
16:13 Палестинские СМИ: ЦАХАЛ проводит операцию в деревне Румана
14:11 "Израильские друзья Украины" организовывают "Аллею памяти" на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве
13:55 В России заблокированы все израильские русскоязычные информационные сайты
13:24 Нетаниягу: "Вопрос досудебной сделки снят с повестки дня"
Загрузка...