В районе пляжа "Иерусалим" в Тель-Авиве из моря извлечено тело мужчины

В воскресенье, 8 мая, в районе пляжа "Иерусалим" в Тель-Авиве из моря было извлечено тело мужчины.

Новостная служба медиакорпорации "Кешет" сообщила, что тело было обнаружено рано утром. Им занимались добровольцы организации ЗАКА.

По данным предварительного расследования, мужчина утонул во время купания в море. Нет подозрений на то, что причиной его смерти стал криминальный инцидент.